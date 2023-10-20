Огнеметная система «Тосочка» стала роковой новостью для ВСУ — СМИ
Применение российской армией тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в зоне боевых действий на Украине стало плохой новостью для ВСУ. Об этом написало польское издание Interia.
«Залп из этого оружия способен за считаные секунды нанести чудовищный ущерб и уничтожить любого, кто находится в радиусе его действия. Мы имеем дело с тяжелой огнеметной системой, которая может стрелять страшными термобарическими снарядами», - рассказали в издании.
Автор материала описал действие термобарического снаряда и отметил, что разрушения после удара «Тосочки» - масштабные, они достигаются за счет высокой температуры и избыточного давления. Ударная волна уничтожает все, даже внутри помещений.
ТОС-2 опасней своих предшественников: кабина бронированная, мощный двигатель позволяет развивать скорость до 100 километров в час, колесная база повышенной проходимости.
Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» и «Тосочка» считаются настолько мощными, что США подняли вопрос об их запрете. Соединенные Штаты хотят отнести их к оружию массового поражения.