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«Залп из этого оружия способен за считаные секунды нанести чудовищный ущерб и уничтожить любого, кто находится в радиусе его действия. Мы имеем дело с тяжелой огнеметной системой, которая может стрелять страшными термобарическими снарядами», - рассказали в издании.

Автор материала описал действие термобарического снаряда и отметил, что разрушения после удара «Тосочки» - масштабные, они достигаются за счет высокой температуры и избыточного давления. Ударная волна уничтожает все, даже внутри помещений.

ТОС-2 опасней своих предшественников: кабина бронированная, мощный двигатель позволяет развивать скорость до 100 километров в час, колесная база повышенной проходимости.

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» и «Тосочка» считаются настолько мощными, что США подняли вопрос об их запрете. Соединенные Штаты хотят отнести их к оружию массового поражения.