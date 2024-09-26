26 сентября 2024, 10:56

Оглохший из-за петард тигр съел 10 человек за два месяца

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В индийском штате Уттар-Прадеш поймали глухого тигра, который загрыз 10 человек. Об этом сообщило издание The Times of India.

ЧП произошло в районе тигриного заповедника Пилибхит. Экстренным службам удалось выследить и усыпить животное.

Ветеринары обратили внимание, что тигр находился в хорошей физической форме, но совершенно не реагировал на внешние раздражители. По их мнению, он оглох из-за громких взрывов петард, которыми его пытались отпугивать местные жители.

Предположительно, тигр съел до 10 человек, последнее нападение случилось 9 сентября. Лесник Маниш Сингх отметил, что в его практике это первый случай с оглохшим тигром.

Ранее в Приморском крае железнодорожный состав сбил амурского тигра , который пытался пересечь мост через реку Амбу. Дикое животное спасти не удалось, оно погибло на место.

Индия Животные
26 сентября 2024, 07:33
Скорое раскрытие правды о подрыве «Северных потоков» предрекли во Франции
РИА «Новости»
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Правда о причастности НАТО и Украины к терактам на газопроводах «Северный поток» скоро выйдет наружу, несмотря на отсутствие объективного расследования ЧП. Об этом РИА «Новости» сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По словам политика, обвинения в адрес России лишены всякого здравого смысла. Он напомнил, что расследование независимого журналиста Сеймура Херша попытались замолчать.

«Херш произвел шум, но расследование быстро попытались дискредитировать и скрыть. Но у нас был уже источник, данные от надежного человека. Скоро правда об этом, об участии НАТО, выйдет наружу», - сказал Филиппо.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично одобрил план подрыва газопроводов «Северных потоках». Подрыв инфраструктуры обошелся диверсантам в 300 тысяч долларов.

Индия Животные
26 сентября 2024, 01:22
Россияне предложили награду в 2 млн рублей за украденную игрушку
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Туристы из России пообещали вознаграждение в два миллиона рублей тому, кто найдет их украденную плюшевую игрушку в виде горошка. Ограбление произошло во время путешествия по Риму, сообщила Corriere della Sera.

По данным газеты, плюшевый стручок гороха фрилансер из Москвы подарил своей девушке более 10 лет назад. За это время игрушка стала символом их любви и объездила с парой много стран. Хозяева обнаружили пропажу Горошка после ограбления их машины у отеля в районе Трастевере.

Россиянин расклеил по району листовки, но потом ему пришлось вернуться в Москву. Перед отъездом он искал Горошка по всему Риму с расчетом, что воры выбросили ненужные вещи в мусорный бак.

Потом москвич стал предлагать людям за помощь в возращении Горошка около 20 тысяч евро. Также он предостерег других путешественников, что в Риме действует много воров, поэтому не нужно оставлять личные вещи в машине.

Ранее неизвестные украли из бутика Bulgari в центре Рима ценности на сумму в 500 тысяч евро. Они пробрались в помещение через прорытый туннель.

Евро Италия Путешествия Ограбления Отели Россия
25 сентября 2024, 22:36
Конгресс США запустил расследование по визиту Зеленского в Пенсильванию
Michael Kappeler/Global Look Press
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Комитет по надзору конгресса США сообщил о старте расследования относительно расходов на визит украинского президента Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. Как сообщило РИА «Новости», инициатором проверки стал председатель комитета Джеймс Комер.

Комитет по надзору конгресса США сообщил о старте расследования относительно расходов на визит украинского президента Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. Как сообщило РИА «Новости» , инициатором проверки стал председатель комитета Джеймс Комер.

В официальных документах уточнили, что расследование будет направлено на выяснение того, как средства налогоплательщиков использовали для организации визита Зеленского.

Эти данные могут говорить о превышении полномочий со стороны администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Ранее Зеленский раскритиковал деятельность ООН , заявив о ее «бессилии» в контексте текущего конфликта. Он также выразил уверенность, что единственной приемлемой основой для мирного соглашения является его собственная «формула мира», которая полностью учитывает интересы Украины.

США Владимир Зеленский ООН
25 сентября 2024, 20:41
По Хайфе прилетало, Тель-Авив следующий. Как «Хезболла» ответит на убийство Кабиси
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Ливанское движение «Хезболла» подтвердила заявление ЦАХАЛ о гибели командующего ракетными силами Ибрагима Кабиси во время авиаудара по пригороду Бейрута. Политолог Вадим Сипров в комментарии 360.ru рассказал, какой ответ ждет Израиль и почему это укрепит позиции кандидата на президентских выборах в США Дональда Трампа.

Он пояснил, что ракетные войска - одна из ведущих сил ливанской группировки, которая располагает огромными ресурсами, чтобы дать ощутимый ответ Израилю на убийство офицера.

Чем располагает «Хезболла» Годовой бюджет «Хезболлы», подчеркнул политолог, оценивается в размере от пяти до 10 миллиардов долларов, а общий объем снарядов и ракет в арсеналах ливанцев - от 40 до 150 тысяч.

«Речь идет о всех видах оружия,. начиная от примитивных и неуправляемых ракет, которыми пользуется ХАМАС, и заканчивая баллистическими ракетами иранского производства „Зильзаль-2“ и „Фатех 10“ с дальностью действия до 200 километров», - заявил Сипров.

По его мнению, для ответного удара по Израилю сначала «Хезболла» запустит огромное количество беспилотников, чтобы перезагрузить систему противовоздушной обороны, а уже после в дело пойдут ракеты.

«Ливанцы могут атаковать крупные города на севере Израиля в районе границы. По Хайфе уже сильно прилетало. Следующей целью станет Тель-Авив», - допустил политолог.

Станут ли вмешиваться США Сипров добавил, что не верит в военное вмешательство США, которым сейчас вооруженный конфликт на Ближнем Востоке совсем не нужен. Особенно в условиях огромных средств вложенных в Украину. Но дипломатическое давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху со стороны американцев вполне может быть.

«С учетом того, что еврейское лобби в США очень сильное, а в его интересах в основном работают республиканцы, то накануне выборов это станет большой проблемой для Демпартии и ее кандидатов. Поэтому „Хезболла“ даст Израилю чувствительный ответ, что скажется на результатах выборов США в пользу республиканцев и их кандидата Дональда Трампа», - подытожил Сипров.

О гибели командующего ракетными войсками движения «Хезболла»» Ибрагима Кубейси объявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагар. Он подчеркнул, что удар по зданию, где находился ливанский офицер, нанесли военные истребители.

«Хезболла» подтвердила гибель Кубейси, а телеканал Al Arabiya добавил, что вместе с командиром погибли еще шесть участников движения.

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