Оглохший из-за петард тигр съел 10 человек за два месяца

ЧП произошло в районе тигриного заповедника Пилибхит. Экстренным службам удалось выследить и усыпить животное.

Ветеринары обратили внимание, что тигр находился в хорошей физической форме, но совершенно не реагировал на внешние раздражители. По их мнению, он оглох из-за громких взрывов петард, которыми его пытались отпугивать местные жители.

Предположительно, тигр съел до 10 человек, последнее нападение случилось 9 сентября. Лесник Маниш Сингх отметил, что в его практике это первый случай с оглохшим тигром.

Ранее в Приморском крае железнодорожный состав сбил амурского тигра , который пытался пересечь мост через реку Амбу. Дикое животное спасти не удалось, оно погибло на место.