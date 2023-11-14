14 ноября 2023, 12:07

Офису Зеленского не понравилась идея вступления Украины в НАТО по частям

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Идея бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена присоединять Украину к альянсу по частям не соответствует принципам, которых придерживается страна. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне. Трансляция мероприятия шла на сайте вуза.

«Это мнение Андерса. Он не упомянул наши принципы, потому что знает о них. Они очень ясны и прочны - никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету», - отметил политик.

В США Ермак встретился с руководством страны по вопросу продолжения помощи Украине.

Ранее идею Расмуссена отклонил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что страна нуждается в военно-технологической помощи, а не в предложениях по отказу от части «ее» территорий.

По мнению Андерса Фога Расмуссена, Украину можно принять в альянс без утраченных территорий. Он передал это предложение Ермаку перед летним саммитом НАТО в Вильнюсе.

НАТО Украина
14 ноября 2023, 11:51
Евросоюз столкнется с серьезными последствиями в случае конфискации активов РФ
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Европейский союз стремится найти «законные основания», чтобы конфисковать замороженные российские активы и использовать их в своих целях. В том случае, если объединению удастся это сделать, оно столкнется с колоссальными проблемами, сообщило РИА «Новости».

Всего ЕС заморозил около 300 миллиардов долларов, принадлежащих России. Эти деньги европейские страны планируют изъять и передать на Украине - объединение подготовило документ для этого.

По информации издания, Запад не имеет юридических оснований для конфискации активов. Если Евросоюз присвоит эти деньги, ему в будущем придется возвращать их России.

По данным газеты Financial Times, подобный поворот событий приведет к «непредсказуемым экономическим последствиям». В случае выполнения решения о конфискации произойдет отток капитала и бегство иностранных инвесторов.

Ранее СМИ сообщили, что не все европейские страны одобрили предложение об изъятии российских активов. Франция, Бельгия, Германия и Италия призвали Евросоюз не торопиться с этим решением, чтобы не ставить под угрозу финансовую стабильность.

Россия Евросоюз Экономика
14 ноября 2023, 11:36
Германия сочла недостижимой цель ЕС отправить на Украину миллион снарядов
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Поставленная Евросоюзом цель отправить на Украину миллион снарядов недостижима. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, написало агентство Reuters.

«Можно с уверенностью предположить, что миллион боеприпасов поставлен не будет», - констатировал он.

При этом глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что ЕС работает над наращиванием производства.

Накануне Писториус пообещал, что ФРГ продолжит снабжать Украину всем необходимым для защиты критической инфраструктуры и воздушного пространства зимой. Он констатировал также, что Германия «хорошо продвигается» в обучении бойцов ВСУ и планирует к концу года подготовить около 10 тысяч военнослужащих.

О том, что ЕС не успеет поставить Украине обещанный миллион снарядов до марта, ранее писали СМИ. Это подтвердили глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Последний назвал среди причин бюрократические проволочки и состояние оборонного производства. Жозеп Боррель заверил, что Евросоюз не отказывается от обозначенной цели по поставкам.

Германия Украина
14 ноября 2023, 11:35
Грузовой поезд сошел с рельсов в Киеве
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На Украине с рельсов сошел поезд. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

ЧП на железной дороге произошло в Киеве. С рельсов сошел грузовой поезд. Из-за аварии на железной дороге временно остановили движение.

«Из-за этого движение кольцевой электрички между станциями Почайна и Святошино временно перекрыто», - указали в украинском издании.

В публикации уточнили, что восстановительные работы продлятся примерно до 11:00 по московскому времени. Что стало причиной ЧП, неизвестно.

На прошлой неделе с рельсов сошли 19 вагонов в Рязанской области. Причиной аварии стал взрыв на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост. Что именно сдетонировало, правоохранители не сообщили. Спустя сутки участок, на котором произошло ЧП, открыли.

Чтобы запустить движение, за 24 часа специалистам пришлось убрать с рельсов 19 вагонов. Работники уложили 175 метров новой шпальной решетки, провели монтаж 300 метров контактной подвески и поменяли сетевую опору.

Киев Поезда Украина
14 ноября 2023, 11:32
Глава МИД Украины пожаловался на плачевное состояние оборонной промышленности Европы
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Евросоюз задержал поставку боеприпасов из-за печального состояния оборонной промышленности и бюрократических вопросов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщило украинское издание УНИАН.

Он напомнил, что ЕС обещал поставить до марта 2024 года миллион снарядов, но не сможет этого сделать.

«Причина этой проблемы - не отсутствие политической воли ЕС поддерживать Украину, а печальное состояние <…> оборонной промышленности, не способной произвести достаточное количество снарядов», - отметил Кулеба.

По его словам, у Украины есть множество вопросов к Евросоюзу, и руководство «громко бьет в колокола» в связи с задержкой поставок.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что объединение смогло направить ВСУ чуть более 300 тысяч боеприпасов. Он признался, что европейские заводы не справляются с поставленными задачами и не успевают изготовить миллион снарядов и ракет до конца 2023 года. Боррель указал, что Евросоюз в среднесрочной перспективе планирует увеличить оборонное производство.

Евросоюз Украина Армия

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