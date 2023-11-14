Офису Зеленского не понравилась идея вступления Украины в НАТО по частям
Идея бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена присоединять Украину к альянсу по частям не соответствует принципам, которых придерживается страна. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне. Трансляция мероприятия шла на сайте вуза.
«Это мнение Андерса. Он не упомянул наши принципы, потому что знает о них. Они очень ясны и прочны - никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету», - отметил политик.
В США Ермак встретился с руководством страны по вопросу продолжения помощи Украине.
Ранее идею Расмуссена отклонил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что страна нуждается в военно-технологической помощи, а не в предложениях по отказу от части «ее» территорий.
По мнению Андерса Фога Расмуссена, Украину можно принять в альянс без утраченных территорий. Он передал это предложение Ермаку перед летним саммитом НАТО в Вильнюсе.