Офису Зеленского не понравилась идея вступления Украины в НАТО по частям

«Это мнение Андерса. Он не упомянул наши принципы, потому что знает о них. Они очень ясны и прочны - никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету», - отметил политик.

В США Ермак встретился с руководством страны по вопросу продолжения помощи Украине.

Ранее идею Расмуссена отклонил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что страна нуждается в военно-технологической помощи, а не в предложениях по отказу от части «ее» территорий.

По мнению Андерса Фога Расмуссена, Украину можно принять в альянс без утраченных территорий. Он передал это предложение Ермаку перед летним саммитом НАТО в Вильнюсе.