Офис Зеленского сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 метров

Он сравнил боевые действия с забегом на 100 метров, 70 из которых Украина уже прошла.

«Однако последние 30 метров для нас остались самыми тяжелыми. На развитие конфликта влияют очень много факторов. Нам бы хотелось, чтобы он завершился как можно скорее», - заявил Ермак.

Глава офиса Зеленского подчеркнул, что никому точно не известно, когда именно закончится конфликт с Россией.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что специальная операция на Украине завершится только после достижения всех поставленных целей России. По точным срокам он рекомендовал уточнять в Минобороны.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто прогнозировал, что весной 2024 года появится решение украинского конфликта. Ранее он же отмечал, что определяющим фактором тут является не ситуация на поле боя, а политическая воля.