10 ноября 2023, 15:13

Офис Зеленского сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 метров

РИА «Новости»
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Конфликт на Украине приблизился к завершению. Об этом изданию «Страна.ua» заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Он сравнил боевые действия с забегом на 100 метров, 70 из которых Украина уже прошла.

«Однако последние 30 метров для нас остались самыми тяжелыми. На развитие конфликта влияют очень много факторов. Нам бы хотелось, чтобы он завершился как можно скорее», - заявил Ермак.

Глава офиса Зеленского подчеркнул, что никому точно не известно, когда именно закончится конфликт с Россией.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что специальная операция на Украине завершится только после достижения всех поставленных целей России. По точным срокам он рекомендовал уточнять в Минобороны.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто прогнозировал, что весной 2024 года появится решение украинского конфликта. Ранее он же отмечал, что определяющим фактором тут является не ситуация на поле боя, а политическая воля.

Россия Украина
10 ноября 2023, 15:00
ЕК не представит новый пакет санкций против России на этой неделе
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Члены Еврокомиссии не договорились насчет нового списка антироссийских ограничений. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер на пресс-конференции в Брюсселе. Его процитировал ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала объявить новые санкции против России на этой неделе. Однако члены ЕК так и не достигли решения по 12-му пакету рестрикций.

«Мы, конечно, надеялись, что сможем представить наше предложение к сегодняшнему дню, но не получается. Дискуссии продолжаются», - указал Мамер.

Он выразил надежду на то, что санкционный пакет все же удастся представить в ближайшее время.

По данным РБК , с начала спецоперации на Украине Соединенные Штаты ввели ограничения против более чем 300 иностранных лиц из-за сотрудничества с Россией. Под санкции подпали минимум две британские компании, испанская Invention Bridge SL и другие. Всех их обвинили в работе по закупкам иностранных технологий в интересах российской стороны.

Еврокомиссия Санкции Евросоюз
10 ноября 2023, 14:27
Два борта для эвакуации россиян из сектора Газа прибыли в Каир
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Два специальных борта прибыли в Каир для эвакуации граждан России из сектора Газа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Два спецборта прибыли на аэродром в Каире для эвакуации россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа», - указал собеседник агентства.

В ближайшее время в Каир прилетит третье воздушное судно.

Утром в пятницу, 10 ноября, стало известно, что из сектора Газа выедут порядка 500 россиян , а также граждане Казахстана и Белоруссии.

Изначально об эвакуации первых россиян с территории Газы сообщило издание Rafael Online. По данным авторов статьи, речь шла о 85 людях. Пограничная служба анклава внесла их в списки на эвакуацию через контрольно-пропускной пункт «Рафах», который начал работу 1 ноября.

Два дня назад стало известно, что представители ХАМАС выпустили из сектора Газа 100 американских граждан , а также из Канады, Румынии, Украины, Германии и Филиппин. Всего в эту группу вошли 373 человека.

Египет Россия Палестина
10 ноября 2023, 14:26
Медведь «ограбил» американскую семью на 45 долларов
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В американском городе Орландо, штат Флорида дикий медведь украл еду, оставленную курьером Uber Eats на крыльце дома. Цена ущерба составила 45 долларов, сообщило агентство CBS.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как курьер оставил у дома пакет из сети быстрого питания Taco Bell. Сумма заказа составила 45 долларов или четыре тысячи рублей. Девушка сфотографировала доставленный заказ и уехала.

Через пару минут на крыльце показался медведь. Он схватил еду и унес прочь. Спустя время хищник вернулся за газированными напитками. Не обнаружившие ужина члены американской семьи оказались ошеломлены записями с камер видеонаблюдения. Они опубликовали момент «грабежа» в сети.

Телеканал Fox News сообщал, что крупный черный медведь залез в дом жительницы Коннектикута и украл замороженную курицу из ее холодильника. Американка отметила, что незваный гость вел себя вполне спокойно.

Еще одна похожая история произошла весной в кондитерской Коннектикута. Там медведь успел съесть 60 капкейков.

Еда США Медведи Флорида
10 ноября 2023, 13:35
Украину обвинили в атаках на российских военкоров
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Украинские власти ведут террористическую деятельность против российских военкоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Наши военкоры, действительно, герои, они рискуют своей жизнью не только на передовой, освещая события, рассказывая не только нам, но и всему миру о том, что там происходит», - отметил официальный представитель Кремля.

Журналисты на передовой рискуют не только жизнью, но и безопасностью своей семьи. Ситуация с военкором Александром Коцем тому пример, подчеркнул Песков.

По его словам, подобную террористическую деятельность ведут представители Украины. Поэтому военкоры находятся под ударом со всех сторон. Российские ведомства стараются помогать журналистам.

«Здесь очень важно соблюдать все меры предосторожности», - добавил Песков.

Злоумышленник собирал информацию о военкоре Коце. Три дня москвич следил за его семьей, потом залез в дом и обманом пытался узнать у жены Александра сведения о его профессиональной деятельности. Полученные данные мужчина передал соучастнику в мессенджере Telegram.

Ему предъявили обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни. Сам Александр Коц сообщил, что он и его семья и раньше получали личные угрозы.

Дмитрий Песков Журналистика Украина

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