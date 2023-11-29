29 ноября 2023, 16:33

Офис Зеленского отверг идею переговоров с Россией о мире

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Украина отвергла идею переговоров с Россией о мирном соглашении. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

«Ни в феврале-марте 2022 года, ни в любое другое время, ни тем более сегодня никаких „реальных переговоров о мире“ не было и не могло быть», - написал он.

Как ранее заявили в МИД РФ, на самом деле Запад запретил Украине вести переговоры с Россией. Элиты не хотели миром решать конфликт, а настаивали на боевых действиях.

Тупость и жадность западных стран поставили украинское государство на колени.

Весной 2022 года Россия требовала нейтралитета Украины и признания Крыма российским. Также страна говорила о независимости ДНР и ЛНР, исходя из необходимости защитить русскоязычное население Донбасса. Как отмечал глава российской делегации Владимир Мединский, Украина могла спасти сотни тысяч жизней своих солдат. Сейчас заключение мира возможно лишь при условии выполнения целей и задач спецоперации.

Россия Переговоры Украина
29 ноября 2023, 16:31
Россию исключили из исполнительного совета Организации по запрещению химоружия
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Россия не получила места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2024 год. Об этом свидетельствуют результаты голосования, сообщило РИА «Новости».

Сессия Конференции государств - участников ОЗХО проходит в Гааге с 27 ноября по 1 декабря. По результатам голосования, которые озвучили 29 ноября, 21 страну избрали для вступления в исполнительный совет организации.

Среди восточноевропейской группы в состав вошли Литва, Польша и Украина.

В июле 2023 года генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас сообщил, что все оставшееся в мире химическое оружие уничтожили. После этого глава организации поздравил все государства-участники, в том числе Соединенные Штаты, с этим крупным достижением международного сообщества.

При этом несколько дней назад глава российской делегации на сессии в ОЗХО Кирилл Лысогорский заявил, что у России есть доказательства участия США в поставках на Украину токсичных химикатов, сообщил RT.

Международные отношения Россия Химоружие
29 ноября 2023, 15:51
Неизвестный с ножом напал на школу в Польше. Несколько человек получили ранения
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Неизвестный с ножом напал на одну из польских школ. Несколько человек получили ранения, сообщила радиостанция RMF FM.

Школы Преступления Поножовщины Польша
29 ноября 2023, 15:45
Поставки процессоров Intel и AMD в Россию снизились
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Поставки процессоров Intel и AMD в Россию за первые 10 месяцев года резко снизились. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на IT-холдинге Fplus.

«Участники рынка среди возможных причин называют избыточные закупки компонентов в 2022 году, снижение производства оборудования в РФ, инфляцию и подорожание кредитов», - уточнили журналисты.

Поставки процессоров Intel сократились на 64% - до 178 тысяч штук, а AMD - на 70%, до 35 тысяч штук.

В России также есть собственные процессоры - «Байкал» и «Эльбрус» , которые используют в госаппарате и военной, космической и оборонной промышленности.

Ранее американская компания Intel открыла пользователям из России доступ к скачиванию программного обеспечения для своих процессоров. Пользователи могут загрузить Intel Driver and Support Assistant. Компания Microsoft также вернула россиянам возможность устанавливать Windows.

Россия
29 ноября 2023, 15:37
Казахстан заявил о пользе укрепления связей с ЕС и США
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Наращивание связей Казахстана с западными странами помогает государству отстаивать свою независимость в регионе исторического доминирования Китая и России. Такое заявление сделал замглавы МИД республики Роман Василенко в интервью изданию Politico.

Признание важности Казахстана и других государств Средней Азии со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза, а также прочное выстраивание отношений с ними способствует укреплению роли центральноазиатских республик во взаимодействии с другими партнерами.

Василенко при этом отметил, что Казахстан продолжит развивать отношения с Россией и Китаем, будучи независимым государством.

Американская журналистка Холли Элиатт ранее заявила, что президент Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии, несмотря на попытки Запада изолировать российского лидера. По словам корреспондента, РФ поддерживает крепкие экономические и политические связи с государствами СНГ.

США Казахстан Россия Евросоюз Китай

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