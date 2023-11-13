Офис Зеленского иронично оценил предложение отказаться от части территорий

«Люблю периодические странные предложения по „урегулированию конфликта на Украине“. <…> Например, иногда можно услышать удивительные предложения, что Украина якобы легко могла бы вступить в НАТО… частями - территориями», - отметил он.

Подоляк также порассуждал, зачем высказывать подобные предложения без каких-либо гарантий Украине. При этом он считает, что конфликт может разрешить только значительная военно-технологическая помощь ВСУ.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий. Свое предложение он передал советнику главы офиса президента Украины Андрею Ермаку перед летним саммитом НАТО в Вильнюсе.