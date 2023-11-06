Офис президента Украины опроверг попадание западного оружия за пределы страны
Переданное Западом оружие полностью осталось на Украине, за пределы страны оно не уходило. Об этом газете Politico заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
«Эту ситуацию мы полностью контролируем. Все подобные слухи и высказывания являются фейком», - сказал он.
Ермак отметил, что полученное оружие используют исключительно военнослужащие ВСУ.
Президент России Владимир Путин еще в октябре прошлого года заявлял о риске распространения оружия с Украины на международных черных рынках.
Глава государства отмечал, что, помимо стрелкового оружия, есть риск попадания в руки преступников высокоточных образцов и переносных зенитно-ракетных комплексов.
Сотрудники Европола также сообщали, что обнаружили нелегальные партии перевозимого с Украины оружия у европейских криминальных группировок, которые начали оборудовать тайники для контрабандных поставок через границу.