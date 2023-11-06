Офис президента Украины опроверг попадание западного оружия за пределы страны

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«Эту ситуацию мы полностью контролируем. Все подобные слухи и высказывания являются фейком», - сказал он.

Ермак отметил, что полученное оружие используют исключительно военнослужащие ВСУ.

Президент России Владимир Путин еще в октябре прошлого года заявлял о риске распространения оружия с Украины на международных черных рынках.

Глава государства отмечал, что, помимо стрелкового оружия, есть риск попадания в руки преступников высокоточных образцов и переносных зенитно-ракетных комплексов.

Сотрудники Европола также сообщали, что обнаружили нелегальные партии перевозимого с Украины оружия у европейских криминальных группировок, которые начали оборудовать тайники для контрабандных поставок через границу.