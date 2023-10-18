Официальные аккаунты Израиля в соцсети Х удалили видео удара по больнице в секторе Газа

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Ролик удалили после того, как журналисты оспорили точность материала из-за отметок времени на записи. Корреспондент The New York Times Арик Толер заявил, что видео сняли как минимум через 40 минут после взрыва в больнице.

Подполковник израильской армии Джонатан Конрикус заявил изданию Newsweek, что опубликованное видео не связано с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В наших официальных аккаунтах ничего не публиковалось до тех пор, пока информация не была проверена. Все, что не связано с ЦАХАЛ, мы не можем комментировать», - сказал офицер.

Ранее в баптистскую больницу «Аль-Ахли» в палестинском анклаве попала ракета.

ЦАХАЛ обнародовал материалы , свидетельствующие о том, что удар по госпиталю нанесли военные группировки «Исламский Джихад»*.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Он назвал трагедию сигналом к скорейшему прекращению конфликта между Израилем и ХАМАС.

* Организация «Исламский Джихад» признана террористической и запрещена в России.