Официально объявили дату проведения форума в Китае, где Путин встретится с Си Цзиньпином
В Пекине с 17 по 18 октября пройдет третий форум международного сотрудничества «Один пояс, один путь». На его полях запланировали переговоры президента России Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпином. Даты проведения объявили на сайте МИД Китая.
«Председатель Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия саммита, выступит с программной речью, а также проведет приветственный банкет и двусторонние мероприятия для гостей, прибывших в Китай для участия в саммите», - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
В 2023 году форум «Один пояс, один путь» пройдет с 17 по 18 октября. В Пекине обсудят тему совместного строительства «Пояса и пути», сотрудничество стран для достижения общего развития и процветания.
Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И принял приглашение Си Цзиньпина на форум. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что администрация готовила в октябре его новые международные поездки.