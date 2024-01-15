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Финальный этап конкурса прошел в городе Орландо, штата Флорида.

Журналисты отметили, что 22-летняя девушка стала первым в истории действующим офицером вооруженных сил страны, завоевавшим этот престижный титул.

Всего в конкурсе приняли участие по одной женщине от каждого штата и округа Колумбия, всего 51 человек.

В финальную часть мероприятия попали 11 участниц, они продемонстрировали выход в вечернем бальном платье, показали свои способности в конкурсе талантов, обсуждении горячих тем и прошлись в украшенной стразами одежде, сочетающей в себе элементы повседневного и спортивного стиля.

В ноябре 2023 года стала известна новая мисс Вселенная. Титул выиграла 20-летняя Шейнис Паласиос из Никарагуа.

Военнослужащая ВВС США Мэдисон Марш одержала победу в конкурсе «Мисс Америка - 2024». Об этом сообщил телеканал CNN.