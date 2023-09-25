Офицер ВМС заявил, что у него украли пенис
В городе Калабар в Нигерии офицер ВМС обвинил молодого человека, что тот украл у него половой орган. Об этом сообщило издание Vanguard.
Офицер ВМС дежурил на входе в казармы, когда туда пришел молодой человек, представившийся Сэмюэлем. Военный проводил его на пост службы безопасности для процедуры проверки.
Молодому человеку задали стандартные вопросы - зачем он пришел в казарму и кого он здесь ищет. Пока пришедший отвечал на вопросы, офицер почувствовал «электрический разряд вокруг своих гениталий». Пострадавший дотронулся до своих брюк и понял, что его половой орган исчез.
Другой военнослужащий рассказал, что офицер позвал на помощь, избил вместе с сослуживцами Сэмюэля и потребовал вернуть ему пенис.
Возможно, происшествие с кражей полового органа объясняется культуральным синдромом коро, который распространен в странах Африки и Азии. Психиатры называют это заболевание массовым бредовым расстройством. Люди с синдромом коро считают, что их половые органы уменьшились или исчезли, при этом никаких физиологических изменений гениталий не происходит.