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«Запад действительно рассчитывал, что санкции и остальные меры финансово-экономического давления смогут сломить Россию. Либо как минимум заставить дважды подумать перед любыми действиями», - сказал он.

Джиральди подчеркнул, что Запад серьезно просчитался с этой тактикой, поскольку в основном ограничения ударили по европейской экономике.

«Таким образом, победителем из санкционного давления вышла сама Россия. К тому же Запад убедил сам себя в том, что Россия неспособна противостоять их мощной поддержке на поле боя, но это оказалось не так», - добавил отставной офицер ЦРУ.

Ранее МИД Венгрии заявил о полном провале антироссийских санкций со стороны западных государств.

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