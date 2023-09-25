Офицер ЦРУ указал на грубейший просчет Запада по России
Западные страны серьезно просчитались с введением санкций против России, не сумев сломить ее. Об этом в эфире YouTube-канала бывшего члена британского парламента Джорджа Галлоуэя сообщил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди.
«Запад действительно рассчитывал, что санкции и остальные меры финансово-экономического давления смогут сломить Россию. Либо как минимум заставить дважды подумать перед любыми действиями», - сказал он.
Джиральди подчеркнул, что Запад серьезно просчитался с этой тактикой, поскольку в основном ограничения ударили по европейской экономике.
«Таким образом, победителем из санкционного давления вышла сама Россия. К тому же Запад убедил сам себя в том, что Россия неспособна противостоять их мощной поддержке на поле боя, но это оказалось не так», - добавил отставной офицер ЦРУ.
Ранее МИД Венгрии заявил о полном провале антироссийских санкций со стороны западных государств.
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