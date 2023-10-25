Офицер ЦАХАЛ сообщил о россиянах, вступивших в ряды армии Израиля

«В Израиле очень много русскоязычных репатриантов - а потому много и резервистов как из России, так и из других стран бывшего СССР», - указал офицер.

По его словам, почти все они прошли службу в ЦАХАЛ. Некоторые же прервали учебу в других странах и отправились воевать против палестинской стороны.

Однако на территории самого Израиля есть русскоговорящие граждане, которые только недавно прибыли в еврейское государство, но пожелали покинуть его.

Офицер добавил, что в секторе Газа находится большое количество людей из России, Украины, Молдавии и Белоруссии. В основном это девушки и женщины, заключившие брак с местными жителями. Он уточнил, что некоторые из них попали на палестинскую территорию из-за обманных действий арабов.

«Многие арабы <…> учились в российских вузах, поэтому знают русский язык, а потом обманом завлекают к себе русскоязычных девушек и даже вербуют некоторых», - объяснил офицер.

Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова сообщала, что число россиян, погибших на территории Израиля с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, составило 19 человек.