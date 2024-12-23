23 декабря 2024, 08:38

Офицер бундесвера признал беззащитность НАТО и США перед «Орешником»

РИА «Новости»
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США и НАТО не смогут с помощью нового поколения зенитных ракетных комплексов Patriot сбить российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Об этом РИА «Новости» заявил подполковник зенитных подразделений бундесвера в отставке Юрген Розе.

«Даже если запускается только одна ракета с разделяющимися головными частями (РГЧ ИН) позднее высвобождается несколько, по-видимому, пять-шесть боевых частей индивидуального наведения, которые летят к своей цели», - объяснил он.

Эксперт добавил, что перехват ракет затруднит их огромная скорость и облако ложных целей. По его словам, российская сторона также может запустить сразу несколько снарядов «Орешник» без предварительного оповещения, что станет большой проблемой для Patriot.

«Вероятность перехвата чего-то подобного крайне мала, хотя и не невозможна», - подчеркнул Розе.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «Орешник» абсолютной революцией в технологиях вооружений. Ракета не является ядерным оружием и на поколение опережает ныне существующие разработки, подтвердил он.

Германия США НАТО Баллистическая ракета «Орешник»
23 декабря 2024, 08:41
Новые санкции против России могут ввести в годовщину начала СВО
Unsplash
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Евросоюз планирует принять 16-й пакет антироссийских санкций в годовщину начала спецоперации на Украине — 24 февраля 2025 года. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.

По данным издания, дипломаты стран содружества подчеркнули, что вопрос о дате введении ограничений сейчас согласовывается.

Новые санкции коснутся секторов экономики России, которые ранее не были подвержен рестрикциям, либо не были охвачены ими «в достаточной степени», указал источник газеты.

Кроме того, по его данным, ограничения распространятся на лиц и организации, которые выражают поддержку специальной военной операции. Также планируется ввести запрет на въезд гражданам, внесенным в стоп-лист, и заблокировать их активы на территории стран Евросоюза.

Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией заявил, что вводимые странами Запада санкции создают проблемы экономике страны, но не могут «убить» ее.

Евросоюз планирует принять 16-й пакет антироссийских санкций в годовщину начала спецоперации на Украине - 24 февраля 2025 года. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.

Санкции Россия Евросоюз
23 декабря 2024, 07:39
В Венгрии призвали обсудить бюджет строительства АЭС «Пакш — 2»
Unsplash
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Строительство атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии идет довольно быстро, но нужно обсудить изменения в ее стоимости. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто в беседе с РИА «Новости».

«С момента подписания контракта прошло почти 11 лет. Несложно понять, что за столь долгий период стоимость технологий, особенно таких сложных, могла претерпеть изменения», - сказал он.

По словам Сийярто, такие бюджетные перемены - это привычная практика для строительства атомной электростанции. В Венгрии следует провести переговоры по этому вопросу, подчеркнул он.

Ранее поляков возмутила новость о строительстве американской АЭС в Польше рядом с недостроенной советской станцией в Вейхеровском уезде. Люди огорчились, потому что на выбранной для постройки территории очень красивые места, которые испортят промышленностью.

Венгрия Строительство АЭС Промышленность Технологии
23 декабря 2024, 04:20
«Воздушные хулиганы». Генерал рассказал о любопытных западных пилотах
РИА «Новости»
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Западные летчики во время полетов российских стратегических ракетоносцев над нейтральными водами иногда подходили слишком близко и делали селфи на их фоне. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин.

По словам командующего, визуальный контакт постоянно происходит, так как это нормальная общемировая практика - сопровождение иностранных самолетов на определенном участке маршрута.

«Летчики подходят к нашим самолетам, опознают их государственную принадлежность, тип, сопровождают на безопасном расстоянии и потом отходят, убедившись, что мы выполняем полет строго в соответствии с международными правилами над нейтральными водами», - объяснил генерал-майор.

Кувалдин добавил, что иногда встречаются излишне любопытные летчики, которые подходят слишком близко и делают селфи на фоне российских ракетоносцев. К ним относятся очень внимательно и с предельной осторожностью.

По словам командующего, у российских пилотов дальней авиации не только крепкие нервы, но и большой опыт общения с такими «воздушными хулиганами» по всему миру.

В начале ноября два российских стратегических ракетоносца Ту-95мс совершили плановый четырехчасовой полет над нейтральными водами Баренцева моря.

Фото Авиация Ракеты Военные Самолеты Россия Запад Армия
23 декабря 2024, 02:15
Морскую мину нашли у берегов Стамбула
РИА «Новости»
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Мину обнаружили в Черном море у берегов Стамбула. Об этом сообщило турецкое госагентство Anadolu.

Боеприпас планируют обезвредить в понедельник, 23 декабря.

«Прибывшие на место специалисты установили, что речь идет о морской мине», - уточнило агентство.

Люди заметили подозрительный объект у берегов стамбульского пригорода Агва района Шиле. Власти взяли окрестности маяка и пляж Агвы под строгий контроль ради обеспечения безопасности.

Это не первый случай, когда у турецких берегов находили мины. В конце июня саперы обезвредили украинскую морскую мину, причем на время операции пришлось перекрыть несколько пляжей.

В конце июля у стамбульских берегов обнаружили украинский гидроцикл, начиненный взрывчаткой.

Черное море Турция Оружие Стамбул

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