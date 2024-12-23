Офицер бундесвера признал беззащитность НАТО и США перед «Орешником»

«Даже если запускается только одна ракета с разделяющимися головными частями (РГЧ ИН) позднее высвобождается несколько, по-видимому, пять-шесть боевых частей индивидуального наведения, которые летят к своей цели», - объяснил он.

Эксперт добавил, что перехват ракет затруднит их огромная скорость и облако ложных целей. По его словам, российская сторона также может запустить сразу несколько снарядов «Орешник» без предварительного оповещения, что станет большой проблемой для Patriot.

«Вероятность перехвата чего-то подобного крайне мала, хотя и не невозможна», - подчеркнул Розе.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «Орешник» абсолютной революцией в технологиях вооружений. Ракета не является ядерным оружием и на поколение опережает ныне существующие разработки, подтвердил он.