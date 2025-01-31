Одной из версий авиакатастрофы в Вашингтоне назвали действия пилота-трансгендера

По его данным, военным вертолетом Black Hawk мог управлять трансгендерный* мужчина Джо Эллис, который работал пилотом-стажером.

За день до катастрофы он разместил в соцсетях публикацию с критикой политики президента США Дональда Трампа, который намерен отстранить трансгендеров* от военной службы.

Связано ли это с ЧП - непонятно. Пентагон пока не давал комментарий на эту тему.

Авиакатастрофа произошла в ночь на 30 января недалеко от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. Армейский вертолет столкнулся с авиалайнером, на борту которого были 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что разбившийся вертолет помешал посадке другого лайнера за 24 часа до происшествия. Самолет летел из Хартфорда, а когда начал заходить на посадку, пилоты увидели возникший на пути вертолет. Им пришлось уйти на второй круг, чтобы не столкнуться с судном.

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