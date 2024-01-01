01 января 2024, 21:44

Однополые браки легализовали в Эстонии

Unsplash
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Однополым парам в Эстонии официально предоставили право подавать заявления на заключение брака. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

В силу в ступили поправки к закону о семье, согласно которым, брак заключается между двумя физическими лицами. Также эстонские власти отменили норму, о том, что брак заключается только между мужчиной и женщиной.

В декабре в ЗАГСах Эстонии появились новые бланки, на которых вместо привычных «мужчина» и «женщина» указано «первый брачующийся» и «второй брачующийся». Отмечается, что бланки старого образца также оставили в доступе для населения.

В июне 2023 года парламент Эстонии принял закон о заключении однополых браков и усыновлении детей представителями ЛГБТ, писал RT. Супруг сможет усыновить ребенка партнера с согласия родителей, но первоочередные права по отношению к нему оставили за биологическими матерью и отцом.

Законы ЛГБТ Эстония
01 января 2024, 17:58
Новое землетрясение произошло в японской префектуре Исикава
Global Look Press
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Новое землетрясение магнитудой 4,6 произошло в понедельник в префектуре Исикава в Японии. Об этом сообщила пресс-служба Главного метеорологического агентства.

Специалисты зафиксировали новые подземные толчки после целой серии колебания земли.

Днем в понедельник в западных регионах Японии произошло несколько мощных землетрясений , им присвоили название «Землетрясение на полуострове Ното».

Первые признаки катаклизма магнитудой 5,7 появились в 16:06 по местному времени. Спустя четыре мощность толчков увеличилась до 7,6.

Это землетрясение в Исикаве стало самым мощным с 1885 года. Власти объявили о вероятности появления цунами и приступили к эвакуации жителей прибрежных районов, писал RT.

По информации агентства Kyodo , жертвами подземных толчков стали как минимум два человека , их тела нашли под завалами разрушенных домов.

Землетрясения Япония
01 января 2024, 17:00
Два человека стали жертвами землетрясения в Японии
Global Look Press
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По меньшей мере два человека погибли в японской префектуре Исикава в результате серии мощных землетрясений. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на информацию местной полиции.

Спасатели извлекли двух погибших из-под завалов обрушившихся домов. Это первые жертвы череды землетрясений, которые произошли в Японии 1 января.

В общей сложности в префектуре Исикава разрушено более 30 домов. Спасатели продолжают искать людей под обломками.

Кроме того, подземные толчки стали причиной крупного пожара в городе Вадзима. Пожарные борются с огнем. Информации о жертвах и пострадавших в этом населенном пункте пока нет.

По данным энергетической компании Hokuriku Electric Power, в префектуре Исикава более 30 тысяч домов остались обесточенными. Японские метеорологи считают эти землетрясения самыми мощными за последние 135 лет.

Землетрясения Япония
01 января 2024, 15:09
Россия заняла пост председателя Содружества Независимых Государств
РИА «Новости»
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Пост председателя Содружества Независимых Государств (СНГ) с 1 января 2024 года перешел к России. Основными целями на этом посту назвали укрепление объединения, повышение его международного авторитета и развитие сотрудничества с другими международными организациями и государствами. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля Концепции председательства РФ в СНГ.

Также ключевыми задачами страна-председатель поставила создать из СНГ площадку для многостороннего политического диалога для координации внешнеполитической деятельности, а также продвижения совместных международных инициатив.

В частности, речь идет о развитии связей с Евразийским экономическим союзом, Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организацией сотрудничеств (ШОС), БРИКС, форумом «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» и другими.

Участники объединения должны сильнее интегрироваться в едином экономическом пространстве, нарастить сотрудничество в сферах энергетики, промышленности, аграрном секторе цифровизации, вопросах транспорта, связи, экологии, защиты климата, а также усилить совместную работу в научном и инновационном секторах.

Механизмы в области совместного противостояния традиционным и новым вызовам и угрозам для стран-участниц требуют усовершенствования и дальнейшего углубления сотрудничества в военной сфере и области пограничной безопасности.

Кроме того, деятельность СНГ необходимо совместить с другими видами совместной работы для создания Большого Евразийского партнерства, в рамках которого объединятся все государства и организации региона.

В торгово-экономической области приоритет отдадут реализации первой части плана Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, который включает развитие зоны свободной торговли, стимулирование сотрудничества бизнеса, согласование таможенных служб и антимонопольной политики, а также обеспечение справедливых условий конкуренции.

Для укрепления финансового суверенитета стран СНГ использование национальных валют во взаимных расчетах увеличат, а также создадут независимую расчетную инфраструктуру для установления прямых корреспондентских связей между банками, а также внедрение трансграничных платежных механизмов.

Важным направлением работы станет противостояние внешнему влиянию на культуру государств-участниц СНГ. Россия продолжит принимать меры для противостояния фальсификации истории и попыток реабилитации нацизма.

Особое внимание уделят подготовке мероприятий в честь Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Года Мира и Единства в борьбе с нацизмом. Также продолжится работа по защите, поддержке и продвижению русского языка как языка межнационального общения, а также по запуску практической деятельности международной организации по русскому языку, открытой для присоединения всех стран, разделяющих ее цели и принципы.

Россия Содружество независимых государств
01 января 2024, 14:53
Почти 400 человек задержали в новогоднюю ночь во Франции
Global Look Press
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В новогоднюю ночь во Франции полицейские задержали 380 человек. Об этом в соцсети X сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

«По всей стране провели 380 задержаний, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Запуски фейерверков в неразрешенных местах сократились на 80%», - написал он.

Кроме того, во Франции во время беспорядков в новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей, что на 10% меньше, чем в 2022 году.

Дарманен отмечал, что для обеспечения порядка в республике задействовали порядка 90 тысяч жандармов и полицейских на фоне введения максимального уровня террористической опасности.

В ноябре во французском городе Роман-Сюр-Изер произошли массовые волнения из-за смерти подростка после удара ножом. Протестующие переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, требовали от правительства справедливости и правосудия.

Задержания Беспорядки Франция

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