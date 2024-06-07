07 июня 2024, 14:22

Одного из богатейших жителей Польши обнаружили мертвым

Global Look Press
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Основателя мебельной компании Nowy Styl, одного из богатейших бизнесменов Польши Ежи Кржановского нашли мертвым. Он ушел на прогулку и исчез, в тот же день полиция обнаружила его тело, сообщил сайт Wirtualna Polska.

Утром 6 июня 54-летний бизнесмен вышел из своего дома в Кросценко-Выжны, чтобы позаниматься скандинавской ходьбой. Через несколько часов он так и не вернулся, поэтому родственники обратились в полицию.

К поискам Кржановского подключили пожарную часть, правоохранителей, специализированные организации, служебных собак и дроны. Сначала нашли мобильный телефон мужчины, а затем его самого.

«Около часа ночи спасатели обнаружили тело мужчины. По решению прокуратуры тело было передано на вскрытие», - сообщил представитель полиции Павел Бучинский.

По предварительной версии, Кржановский умер своей смертью. У него мог случиться инфаркт.

Кржановский считался одним из самых богатых поляков. В 1992 году он вместе с братом Адамом основал мебельную фабрику. В 2021 году Forbes оценивал их общее состояние в 1,213 миллиарда злотых (почти 27,4 миллиарда рублей).

В России умер зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев. По одной из версий, на общественника напал сталкер его жены.

Польша Полиция
07 июня 2024, 14:28
В МУС отправили запрос на арест Медведева, Соловьева и Симоньян
Global Look Press
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Запрос на выдачу ордеров российских журналистов и политиков направила в Международный уголовный суд Международная федерация прав человека (FIDH). Об этом говорится в официальном заявлении организации.

В заявление включили в список журналиста и телеведущего Владимира Соловьева, комментатора Сергея Мардана, главного редактора RT Маргариту Симоньян, генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и первого заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Громова.

Авторы сообщения обвинили группу в «преступном языке ненависти», который используется для продвижения антиукраинской повестки в российских СМИ.

В FIDH сослались на 15-ю статью Римского статута, которая осуждает призывы к насилию на основе национальной принадлежности и приравнивает их преступлению против человечности. Организация потребовала от МУС выдать ордера на арест всех перечисленных в списке россиян, а также начать расследование.

Россия не входит в число стран, ратифицировавших Римский статут.

FIDH - неправительственная правозащитная организация, основанная в 1992 году.

По данным РИА «Новости» , финансирование она получает из фонда американского миллиардера Джорджа Сороса.

Организация имеет статус консультанта при Экономическом и Социальном советах ООН, а также относится к Совету Европы и имеет право подавать жалобы в Европейский комитет по социальным правам.

Ранее в СМИ разошлась информация о том, что фонд Клуни запустил процедуру ареста работающих в Европе российских журналистов. С таким заявлением выступила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат. Опроверг заявление основатель фонда, американский актер Джордж Клуни, который заявил, что его сотрудницу неправильно поняли.

Суд Журналистика Европа Россия Аресты ООН
07 июня 2024, 11:36
«Евроинтеграция нам в ущерб». Молдавия испугалась украинского сценария из-за действий ЕС
Телеканал «360»
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Евроинтеграция пошла в ущерб Молдавии. Стране обещали развитую инфраструктуру, рост зарплат и пенсий, но по факту этого нет, рассказала в интервью 360.ru на ПМЭФ глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

Гуцул уже в четвертый раз приехала в России. Она призналась, что не боится давления от властей Молдавии.

«Сегодня мой народ ждет от меня результатов, которые в период предвыборной кампании были даны. Народ Гагаузии выступает за дружеские отношения с Россией и я действую в интересах своего народа. От наших властей можно ожидать что угодно: Санду действует не по закону, а по своим „хотелкам“. Но что бы ни делала Санду сейчас, мы все равно на правильном пути. <…> Я всегда иду к своей цели и уверена скоро будет еще больше результатов», - отметила она.

Ранее Гуцул рассказывала о попытке молдавских властей задержать ее. По прилете из России ее почти час не выпускали из аэропорта Кишинева.

*ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Ликвидация родины Инициативу Молдавии по объединению с Румынией Гуцул назвала глупой. Она напомнила, что многие страны, наоборот, хотят сохранить идентичность. Но Санду, по словам политика, пытается стереть государство.

«Хотя наша республика появилась раньше, чем Румыния. И когда я слышу, что нам якобы надо объединяться, что у нас румынский язык - это как ликвидация нашей родины. <…> Молдавия должна быть нейтральной и независимой, и если она это теряет, то у гагаузов есть право на внешнее самоопределение. И 98% жителей автономии проголосовали за», - подчеркнула она.

Украинский сценарий Гуцул добавила, что народ пугает помощь от Евросоюза. Власти не занимаются ростом уровня жизни людей, наоборот «сеют раздор и хаос».

«Нам европейскую интеграцию обещают много лет. Когда [президент Молдавии Майя] Санду баллотировалась, она гарантировала пенсии в тысячу евро, рост зарплат, инфраструктуру развитую. Мол, будет чуть ли не Монако. Но мы этого не видим. Нет демократии, свободы слова. Видим только цензуру», - заявила Гуцул.

Евроинтеграция в ущерб Тем более, евроинтеграция - это отказ от семейных ценностей. По словам политика, скоро в стране проведут чуть ли не марш ЛГБТ*.

«Нам такие ценности не нужны, нам нужны свои - чтобы в семье были мама и папа, а не родитель один и родитель два. Идут нападки на религиозные ценности тоже. У нас метрополия разделилась на русскую и бессарабскую», - добавила она.

От антироссийских санкций страдают аграрии и виноделы: им некуда сбывать продукцию. Гуцул подчеркнула, что Гагаузия хочет дружить с Россией и сохранять партнерские отношения.

Пенсия Военные Молдавия ЛГБТ Россия Евросоюз ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 08:39
Запад планировал поделить Россию на пять частей — Додик
РИА «Новости»
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Коллективный Запад отработал в Югославии план по разделу России на пять частей. Однако президент Владимир Путин раскрыл замысел и защитил интересы своей страны, заявил ТАСС президент Республики Сербской Милорад Додик.

По его словам, 20 лет назад западные страны тренировались на Югославии , чтобы спустя годы провести аналогичную кампанию в России. Додик заявил, что они планировали оккупировать Украину, чтобы максимально приблизиться и разделить страну на части.

«Мы знаем о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей. Они научились так поступать во многих частях мира, и вот, наконец, пришли сюда. Думали, что у них это получится», - сказал он.

Путин, по мнению Додика, заметил эту тенденцию и принял меры. Президент России встал на защиту национальных и государственных интересов. Глава Республики Сербской назвал его богатством русского народа.

О плане Запада поделить Россию Путин заявлял на прошлогодней коллегии Минобороны. По его словам, эту кампанию начали сразу после распада СССР.

Международные отношения Россия Запад Владимир Путин
07 июня 2024, 08:26
Путин указал на восстановительный рост товарооборота с Республикой Сербской
РИА «Новости»
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В объемах торгово-экономической деятельности между Россией и Республикой Сербской Боснии и Герцеговины появился заметный восстановительный рост. Об этом на встрече с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком заявил российский лидер Владимир Путин, его слова привело РИА «Новости».

«Конечно, на этом поприще развития экономики общие объемы торгово-экономической деятельности у нас пока являются скромными, но в 2024 году по сравнению с прошлым годом мы наблюдаем заметный восстановительный рост», - заявил Путин.

Встреч лидеров стран прошла в рамках Петербургского международного экономического форума в четверг, 6 июня.

Ранее Додик пообещал, что Республика Сербская не присоединится к антироссийским санкциям. При этом он признался, что испытывает сильное давление из-за такой однозначной позиции.

Санкции Россия Экономика

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