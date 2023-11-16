«Одним ударом». Украину предупредили об уязвимости энергосистемы грядущей зимой

«Инженеры в соседней стране точно знают, где находятся критические точки в украинской системе электроснабжения. Они мгновенно оставили бы сотни тысяч людей одним ударом в темноте», - отметили обозреватели издания.

Угроза критической инфраструктуре Украины грядущей зимой может стать более серьезной, чем в прошлом, считает издание. У страны в какой-то момент могут закончиться зенитные ракеты, потому что Запад недостаточно быстро поставляет их, отметили журналисты.

Ранее на Украине признали, что американские танки Abrams не сыграли значительной роли на поле боя. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что США поставили слишком мало боевых машин.