16 ноября 2023, 02:11

«Одним ударом». Украину предупредили об уязвимости энергосистемы грядущей зимой

Пресс-служба Минобороны
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Россия может одним ударом оставить без электроэнергии сотни тысяч жителей Украины. Об этом написал немецкий журнал Spiegel.

«Инженеры в соседней стране точно знают, где находятся критические точки в украинской системе электроснабжения. Они мгновенно оставили бы сотни тысяч людей одним ударом в темноте», - отметили обозреватели издания.

Угроза критической инфраструктуре Украины грядущей зимой может стать более серьезной, чем в прошлом, считает издание. У страны в какой-то момент могут закончиться зенитные ракеты, потому что Запад недостаточно быстро поставляет их, отметили журналисты.

Ранее на Украине признали, что американские танки Abrams не сыграли значительной роли на поле боя. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что США поставили слишком мало боевых машин.

Электричество Украина
16 ноября 2023, 02:28
Польша испугалась появления российских войск на Висле
РИА «Новости»
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В случае столкновения с Европой Россия победит единственно возможным способом — в затяжном конфликте. Об этом написал польский журнал Polityka.

«Единственный способ победить Европу - это не танковый бросок в Брюссель и Париж, как было прописано в планах во времена Холодной войны, а затяжные бои на истощение. Прогнать их с берегов Вислы, куда они наверняка дойдут, как бы мы ни защищались, не получится», - написал автор статьи.

Русские не отступят, а на Вроцлань, Познань и Берлин полетят «Герани», уверены журналисты. Россия вполне сможет продержаться до момента распада единства Запада.

«Всегда найдутся „умники“, которые решат, что с таким противником можно договориться», - отметили журналисты.

Оборонная промышленность Европы находится в плачевном состоянии , заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Такой вывод министр сделал на основании задержки поставок вооружения на Украину.

В случае столкновения с Европой Россия победит единственно возможным способом - в затяжном конфликте. Об этом написал польский журнал Polityka.

Европа Россия Польша
15 ноября 2023, 23:51
Премьер Канады Трюдо сбежал от протестующих из ресторана в Ванкувере
РИА «Новости»
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Канадский премьер Джастин Трюдо сбежал из ресторана в Ванкувере из-за пропалестинских протестующих. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Очевидцы выложили в соцсетях видео с места событий. На них видно, как политик выходит из заведения, на несколько секунд премьер страны посмотрел в камеру.

Как сообщили авторы канала, манифестанты зашли в ресторан, когда Трюдо ужинал там. Люди кричали негативные лозунги в адрес политика, требовали прекратить огонь в секторе Газа и ухода премьера с поста.

Правоохранительные органы города отправили около 100 полицейских на защиту политика. О числе задержанных пока не сообщали.

Ранее один из канадцев отказался пожимать руку Джастину Трюдо во время встречи премьера с гражданами государства. Мужчина раскритиковал политика за финансовую помощь украинской стороне и заявил, что министр «потерял страну». Трюдо назвал обвинения жителя российской пропагандой и отметил, что такие заявления может говорить лишь тот, кто слушал выступления президента России Владимира Путина.

Канада Протесты Конфликт Израиля и Палестины
15 ноября 2023, 22:47
СБУ возбудила дело против экс-депутата Рады после заявлений в адрес украинских военных
РИА «Новости»
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Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по четырем статьям против бывшего депутата Рады Ирины Фарион после ее высказываний в адрес русскоязычных украинских военных. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«СБУ открыла уголовное производство в отношении Ирины Фарион», - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Фарион сказала, что не считает украинцами тех бойцов ВСУ, которые говорят на русском языке. Такое заявление вызвало волну недовольства среди граждан Украины и военнослужащих страны. Также бывший депутат опубликовала личные данные крымского студента, который поддерживал украинские власти.

В итоге женщину обвинили по четырем статьям украинского уголовного кодекса: «Оскорбление чести и достоинства военнослужащего», «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной и региональной принадлежности», «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Нарушение тайны переписки».

Ранее СБУ отстранила сотрудника , подравшегося с украинским военным из-за песни российского исполнителя Михаила Круга «Владимирский централ». Потасовка произошла в ресторане Винницы. Во время драки пострадали три человека, их госпитализировали.

Уголовное дело СБУ Военные Украина
15 ноября 2023, 22:42
Си Цзиньпин назвал отношения США и Китая самыми важными в мире
Li Xueren/XinHua
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Китайско-американские отношения являются «самыми важными» в мире. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с американским президентом Джо Байденом, передало РИА «Новости».

Также Си Цзиньпин отметил, что Китай и Штаты не могут поворачиваться спиной друг к другу. По его словам, конкуренция между странами не должна «стать переваливающим трендом».

При встрече политики пожали руки и ушли внутрь здания для дальнейшего диалога. На вопросы журналистов Байден не стал отвечать.

Байден принял Си Цзиньпина в поместье под Сан-Франциско на полях саммита АТЭС. На эту встречу возлагают большие надежды, потому что обе страны не взаимодействовали после визита бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на остров Тайвань в прошлом году. Китай после этого приостановил контакты с США почти по всем направлениям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона проследит за информацией о переговорах Байдена и Си Цзиньпина. Он отметил, что стремление США и Китая выстроить отношения не связаны с Россией.

США Международные отношения Китай

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