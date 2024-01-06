Одним из террористов в Кермане был гражданин Таджикистана

«Из двух террористов-смертников один имел таджикское гражданство, личность второго террориста пока окончательно не установлена», - заявил замминистра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности и сил правопорядка Сейед Маджид Мирахмади.

В результате террористического акта погибли 89 человек, в числе которых оказались 12 детей младше 15 лет. Ранения получили 284 человека, сообщило агентство IRNA.

Ранее глава МВД Ирана Ахмад Вахиди сообщил о задержании правоохранителями нескольких причастных к взрывам у кладбища в Кермане. Первый из них прогремел в 700 метрах от могилы генерала спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции «Кудс», второй - в километре от кладбища. Взрывчатка находилась в двух чемоданах, ее детонацию производили дистанционно.