Одна из теплоэлектростанций на Украине получила серьезные повреждения
Оборудование одной из теплоэлектростанций на Украине получило повреждения. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале энергохолдинга ДТЭК.
«Серьезно повреждено оборудование предприятия. <…> Энергетики начали ликвидацию их последствий», - указали представители холдинга.
Никаких дополнительных подробностей в ДТЭК не привели. О какой именно теплоэлектростанции идет речь, пока неизвестно.
Ранее власти Харьковской области заявили о повреждении одного из объектов инфраструктуры, расположенного в селе Куриловка.
Также появлялись данные о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.
В середине сентября заместитель министра энергетики страны Светлана Гринчук заявляла о подготовке графиков отключений электричества. Их подготовили местные операторы систем распределения.