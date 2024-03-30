30 марта 2024, 02:03

Одна из сиамских близнецов вышла замуж в США

Freepik
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Одна из сиамских близнецов Эбигейл Хенсел вышла замуж за медбрата и ветерана армии США Джоша Боулинга. Об этом сообщило Daily Star.

По данным издания, необычная свадьба состоялась в 2021 году. Эбби поделилась снимками торжества со своим избранником в соцсетях. Специально для свадьбы сестрам сшили свадебное платье.

У Боулинга есть один ребенок от другой женщины. Супруги вместе с Бриттани Хенсел живут в штате Миннесота, где близняшки работают школьными учителями.

Со свекровью у сестер сложились прекрасные отношения. Они проводят много времени вместе. Врачи не дают никаких прогнозов, смогут ли Эбби и Бриттани забеременеть и родить ребенка.

У сиамских близнецов Эбигейл и Британни Хенсел разные головы и сердца, а вот все остальные органы и части тела общие. Чтобы научиться ходить, им пришлось координировать свои действия, и они в этом преуспели. Эбигейл и Бриттани могут ходить, плавать, кататься на велосипеде, играть на пианино и управлять машиной.

США Семья Свадьбы
30 марта 2024, 02:15
«Все меняется». Байден заявил о переломном моменте для США
РИА «Новости»
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Выборы президента США, назначенные на ноябрь 2024 года, станут переломным моментом в истории страны. Такое мнение выразил действующий глава государства Джо Байден во время выступления на мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке. Его слова привел пресс-пул Белого дома.

«Я думаю, что наша демократия поставлена на карту. Это не шутка. Многое поставлено на карту. Мы переживаем переломный момент в истории, потому что все меняется», - заявил американский лидер.

Ранее сообщалось, что выступление Байдена в Нью-Йорке прервала группа пацифистов. Протестующие кричали, свистели и показывали плакаты о том, что американские власти могут привести США к ядерной войне с Россией. Кроме того, они выступали против американской военной помощи Израилю в конфликте в секторе Газа. Активисты обвинили Байдена в том, что на его руках кровь.

США Нью-Йорк Военные Россия
29 марта 2024, 22:34
Итальянские истребители дважды по тревоге взлетали над Балтикой из-за самолетов России
defense.gov
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Истребители Eurofighters итальянских ВВС, размещенные на польской базе Мальборк, дважды поднимались по тревоге на перехват российских самолетов над Балтийским морем за последние сутки. Об этом сообщило издание ANSA.

Тревогу запустил командный центр НАТО, базирующийся в немецком городе Уэдеме.

«Она сработала вчера и сегодня утром для неопознанного самолета, летящего над международными водами Балтийского моря. Как только самолет был идентифицирован, итальянские F-2000 вернулись на базу Мальборк», - сказано в материале.

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что все полеты российских самолетов выполняются строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее Германия поднимала в небо истребители Eurofighter из-за появления российского самолета Ил-20 над Балтийским морем, заявляя, что якобы его заметили «без плана полета и сигнала транспондера».

Италия Истребители Россия НАТО Балтийское море
29 марта 2024, 21:30
Польша получили танки Abrams в подарок от «пасхального зайчика»
РИА «Новости»
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Очередная партия американских танков M1A1 Abrams прибыла в Польшу. Об этом сообщила 1-я Варшавская бронетанковая бригада в соцсети Х.

Польские военные опубликовали видеокадры прибытия по железной дороге и разгрузки танков Abrams. Они в шутку предположили, что танки поставили в Польшу в качестве пасхального подарка.

«А что вам принесет пасхальный зайчик?» - спросили в тексте под видео.

Ранее США заключили соглашение с Польшой о поставке 116 танков M1A1 Abrams. Общая стоимость контракта составила около 1,4 миллиарда долларов, из них почти 200 миллионов долларов финансирует американская сторона.

Министр обороны Мариуш Блащак ранее заявил, что США предоставят возможность Польше использовать вертолеты Apache из своих запасов. Госдеп одобрил продажу Польше ударных вертолетов AH-64E Apache.

США Польша Танки
29 марта 2024, 20:52
США забили тревогу из-за темпов модернизации ядерного оружия
РИА «Новости»
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Вопрос обновления устаревшего ядерного арсенала США может решится в следующие пять лет. Об этом сообщила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Хизер Уильямс в интервью Newsweek.

Уильямс дала комментарий о модернизации ядерного оружия США, в частности речь шла о замене баллистических ракет Minuteman III. По ее мнению, состояние американского арсенала повлияет на перспективы НАТО в вопросах ядерного сдерживания.

Уильямс напомнила, что модернизацию ядерного вооружения проводят, когда заканчивается срок его эксплуатации.

«Если мы соревноваться с нашими соперниками в создании ядерного арсенала для XXI века, то крупные решения, мы должны были принять вчера, но этого не произошло», - указала эксперт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия готова начать переговоры с США по всему комплексу вопросов безопасности.

Ядерное оружие США Россия

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