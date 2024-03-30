Одна из сиамских близнецов вышла замуж в США

По данным издания, необычная свадьба состоялась в 2021 году. Эбби поделилась снимками торжества со своим избранником в соцсетях. Специально для свадьбы сестрам сшили свадебное платье.

У Боулинга есть один ребенок от другой женщины. Супруги вместе с Бриттани Хенсел живут в штате Миннесота, где близняшки работают школьными учителями.

Со свекровью у сестер сложились прекрасные отношения. Они проводят много времени вместе. Врачи не дают никаких прогнозов, смогут ли Эбби и Бриттани забеременеть и родить ребенка.

У сиамских близнецов Эбигейл и Британни Хенсел разные головы и сердца, а вот все остальные органы и части тела общие. Чтобы научиться ходить, им пришлось координировать свои действия, и они в этом преуспели. Эбигейл и Бриттани могут ходить, плавать, кататься на велосипеде, играть на пианино и управлять машиной.