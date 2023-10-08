Одна из россиянок опровергла свое похищение силами ХАМАС в Израиле

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Одна из россиянок отреагировала на сообщения СМИ о своем похищении членами ХАМАС в Израиле. Елизавета Прудникова заявила RT , что находится в Москве.

Россиянка, якобы похищенная с музыкального фестиваля Nature Party на границе с палестинским анклавом, опровергла информацию о своем пленении. Девушка рассказала, что никогда не была в Израиле, а сейчас находится у себя дома в российской столице.

«О господи! Нет, я не читала новости еще», - ответила она на вопрос издания о своем похищении.

Ранее посольство Израиля в Москве сообщило, что две россиянки не стояли на учете в консульском отделе. Сотрудники диппредставительства добавили, что родственники девушек не обращались в консульский отдел.

Информация о пропаже двух россиянок появилась в Telegram-канале Mash. По информации канала, силы ХАМАС похитили с музыкального мероприятия около города Офакима 10 девушек, в том числе «Елизавету Прудникову и Ольгу Пильник».