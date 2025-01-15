15 января 2025, 04:06

Одиннадцать человек умерли из-за отравления поддельным алкоголем в Стамбуле

РИА «Новости»
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Жертвами отравления контрафактным алкоголем в Стамбуле за сутки стали 11 человек. Полиция задержала двоих граждан Туркмении, подозреваемых в причастности к его производству. Об этом сообщило агентство Anadolu.

В медучреждения Стамбула с жалобами после употребления поддельного алкоголя обратились 38 человек, в числе которых 26 иностранцев. За 24 часа 11 человек скончались. Среди погибших были пять граждан Узбекистана.

Турецкая полиция задержала двоих граждан Туркмении, которые организовали производство поддельного алкоголя в квартире на западе Стамбула. Силовики провели обыски, конфисковав 50 литров контрафактного алкоголя, наркотики, лекарства и поддельные документы.

«Прокуратура района Кючюкчекмедже начала следствие, задержанным предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности, производстве и продаже поддельного алкоголя, подделка документов и другие», - сообщило агентство.

Ранее в Перми суд приговорил мужчину к трем годам условно за перепродажу контрафактного алкоголя.

Наркотики Турция Смертность Уголовное дело Больницы Алкоголь Полиция Узбекистан Туркмения Стамбул
15 января 2025, 03:44
Ответственность за провал переговоров по Украине возложили на США
РИА «Новости»
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Конфликт между Россией и Украиной можно было остановить в самом начале, но США и другие страны Запада сорвали переговоры. Об этом заявил обозреватель The American Conservative Тед Снайдер.

Украина, по его оценкам, попала в тяжелое положение. Российские войска устремились на восток, успешно окружая новые населенные пункты и перерезая пути снабжения противника. Снайдер заявил, что украинская армия потеряла от 500 до 600 тысяч человек, еще не менее 100 тысяч солдат дезертировали.

«Когда двусторонние переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле обещали урегулирование и даже привели к первоначальному проекту соглашения, вместо того чтобы поощрять и всесторонне исследовать дипломатию, США и их западные партнеры воспрепятствовали проведению переговоров», - сказал он.

Снайдер сообщил, что урегулирование сорвалось из-за стремления Белого дома отстоять собственные интересы, например, право НАТО на расширение до российских границ. Спустя почти три года после встречи делегаций в Турции появились свидетельства украинских, американских и швейцарских официальных лиц о том, что именно Запад не позволил подписать мирное соглашение.

Новый президент США Дональд Трамп пообещал остановить конфликт. Выдвинутый им кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет заявил, что Штаты постараются сделать это на выгодных для Украины условиях.

США Переговоры Отношения России и Украины
15 января 2025, 03:06
Власти Польши попались на использовании российского газа в автобусах
Unsplash
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В Польше разгорелся скандал из-за предполагаемой заправки автобусов российским газом. Министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк опроверг все обвинения в эфире телеканала TVN24.

«Действует эмбарго на российский газ, в декабре было введено эмбарго и на сжиженный газ. Российского газа в автобусах Варшавы нет. <…> Это неправда», - заверил он.

Семоняк заявил, что распространение информации о нарушении санкций является пиар-акцией против мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Тем не менее силовики, по его словам, проведут проверку. Его заместитель Чеслав Мрочек уточнил, что в столице используется американский и катарский газ.

Информацию о том, что общественный транспорт в Варшаве заправлялся российским газом, опубликовал сайт Wirtualna Polska. Частный перевозчик якобы продал муниципалитету автобусный парк, который ранее принадлежал попавшей под санкции компании Cryogas M&T Poland, но менее чем за доллар перешел в собственность Omne Energia. На территории транспортного предприятия находится заправочная установка, которая не вошла в закупку.

Польша инициировала введение санкций против поставок российского сжиженного нефтяного газа , который используется в том числе для заправки автомобилей. Однако агентство Reuters заявило, что ограничения имели обратный эффект.

Скандалы Газ Санкции Россия Польша
15 января 2025, 02:48
Перекинется на людей? Ученые забили тревогу из-за зомби-вируса оленей
Freepik
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Хроническая изнуряющая болезнь (CWD — сhronic wasting disease), известная как зомби-вирус, может перейти на людей. Об этом изданию Daily Mail сообщил эпидемиолог Майкл Остерхолм из Университета Миннесоты.

Он отметил, что у ученых появились данные о том, что неизлечимым недугом, от которого еще не изобрели вакцины, заразились кабаны. Болезнь выявили у диких свиней после того, как они съели зараженное мясо оленей.

Сейчас эксперты пытаются выяснить, могут ли домашние свиньи заразиться зомби-вирусом. Кроме того, если эта информация подтвердиться, то это может негативно отразиться на продаже свинины и рынке крупного рогатого скота.

Остерхолм добавил, что клетки свиней имеют похожую структуру с человеческими. Поэтому риск передачи инфекционного заболевания человеку значительно выше. По его словам, случаи инфицирования зомби-вирусом зафиксировали в 33 американских штатах.

Ранее в США впервые скончался человек из-за нового вируса аляскапокс. Причиной заражения могла стать кошка, жившая с мужчиной в одном доме.

Хроническая изнуряющая болезнь (CWD - сhronic wasting disease), известная как зомби-вирус, может перейти на людей. Об этом изданию Daily Mail сообщил эпидемиолог Майкл Остерхолм из Университета Миннесоты.

США Болезни Ученые Вирусы человека Вирусы
14 января 2025, 22:52
Патрушев назвал причину возможного исчезновения Молдавии
РИА «Новости»
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Молдавия может войти в состав другого государства или перестать существовать. К таким последствиям страну может привести антироссийская политика, сообщил в интервью kp.ru помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он напомнил, что Россия в качестве приоритета выбрала защиту и благополучие своих граждан и соотечественников по всему миру. Патрушев заявил, что дискриминацию русских в Прибалтике и Молдавии нужно прекратить.

«Не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование», - отметил помощник президента.

Патрушев посоветовал молдавским властям признать свои ошибки и исправлять их вместо того, чтобы заниматься поиском врагов внутри страны или в Приднестровье.

Ранее помощник российского лидера заявил, что в 2025 году Украина может перестать существовать как государство.

Молдавия Россия Приднестровье

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