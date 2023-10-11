Один шаг США «похоронит» западную помощь Украины — Пушков
Потенциальный удар Соединенных Штатов по Ирану, к которому призывают американские политики после эскалации в Израиле, нанесет серьезный ущерб поддержке Украины. Внимание западных стран сместится на Ближний Восток, заявил сенатор Алексей Пушков в личном Telegram-канале.
Политик уточнил, что в Соединенных Штатах уже начали создавать антииранскую коалицию, призывающую нанести удар по Исламской республике. Страну обвинили в поддержке движения ХАМАС.
«Если США пойдут по этому пути, то кризис на Ближнем Востоке точно нанесет мощный удар по поддержке Украины», - констатировал сенатор.
Однако Пушков подчеркнул, что на данный момент реализация такого сценария маловероятна. Но не стоит исключать его из возможных вариантов развития событий.
В СМИ сообщали, что боевики ХАМАС в боях с Армией обороны Израиля могут начать использовать иранские ракеты «Туфан».
Ранее депутаты парламента Ирана выразили открытую поддержку операции палестинского движения ХАМАС против Израиля. Это случилось в начале вечернего заседания 7 октября.