Читайте нас в:

Политик уточнил, что в Соединенных Штатах уже начали создавать антииранскую коалицию, призывающую нанести удар по Исламской республике. Страну обвинили в поддержке движения ХАМАС.

«Если США пойдут по этому пути, то кризис на Ближнем Востоке точно нанесет мощный удар по поддержке Украины», - констатировал сенатор.

Однако Пушков подчеркнул, что на данный момент реализация такого сценария маловероятна. Но не стоит исключать его из возможных вариантов развития событий.

В СМИ сообщали, что боевики ХАМАС в боях с Армией обороны Израиля могут начать использовать иранские ракеты «Туфан».

Ранее депутаты парламента Ирана выразили открытую поддержку операции палестинского движения ХАМАС против Израиля. Это случилось в начале вечернего заседания 7 октября.