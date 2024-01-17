Один погиб и семеро пострадали при крушении вертолета в Киргизии

«В результате крушения военного вертолета Ми-8 в Бишкеке, по предварительной информации, погиб один человек. Еще около семи человек, находившихся на борту, пострадали», - указали авторы материала.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Киргизии, вертолет совершал учебно-тренировочный полет. Затем Ми-8 совершил вынужденную жесткую посадку. В Минобороны уточнили, что погиб один человек, а пострадали восемь.

Представитель оборонного ведомства республики уточнил, что расследованием крушения военного вертолета будет заниматься специальная комиссия. Она установит причины ЧП.

Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение рядом с селом Достук около 11:00 по местному времени. В государственном агентстве «Кабар» сообщали, что воздушное судно рухнуло на авиабазе «Фрунзе-1».