Один пилот погиб при столкновении самолетов на авиашоу в Португалии

«Два самолета из команды воздушной акробатики Yakstars столкнулись в полете в воскресенье на авиафестивале Beja Air Show. Сообщается об одном погибшем и одном пострадавшем», - отметили в передаче.

Команда состоит из португальских и испанских пилотов, они летают на самолетах Як-52. При столкновении одна из машин рухнула, вторую удалось удержать в воздухе и безопасно приземлить. Мероприятие отменили, сообщил телеканал. Факт аварии подтвердили ВВС Португалии.

В конце мая в аэропорту Амстердама человек попал в работающий двигатель самолета и умер.