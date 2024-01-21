Один из выживших при падении Falcon 10 попросил о помощи в афганском селе

«Местные жители рассказывают, что иностранец добрался до села Педу района Коф Аб и обратился за помощью к людям, используя язык жестов», - уточнили в публикации.

Местные жители отвели выжившего к местным представителям «Талибана» *. По словам талибов, упавший самолет с четырьмя выжившими иностранцами нашли около Куфабского ущелья.

Частный самолет Falcon 10 разбился на северо-востоке Афганистана. На борту джета также находились россияне. Вечером 21 января стало известно, что четырех из шести человек нашли. У них выявили травмы, но людям удалось выжить.

Джет вылетал из Таиланда для эвакуации заболевшей во время отпуска жительницы Волгодонска Анны Евсюковой. В местной больнице у пациентки диагностировали быстроразвивающуюся инфекцию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

*«Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.