19 марта 2024, 07:20

«Один из самых успешных лидеров». Мощную поддержку Путина россиянами признали в США

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Американские эксперты в беседе с РИА «Новости» признали, что явка на выборы в России была выше ожидаемой, а действующий лидер Владимир Путин пользовался сильной поддержкой россиян. Главред журнала Covert Action и аналитик разведки Джереми Кузмаров в числе причин популярности Путина назвал то, что благодаря ему страна смогла эффективно адаптироваться к западным санкциям и укрепить торговые связи с государствами БРИКС. Кроме того, Владимир Путин обеспечивает защиту интересов безопасности РФ.

«В целом Путин является одним из самых успешных лидеров в новейшей истории России», - считает Кузмаров.

Профессор политической науки университета Род-Айленда Николай Петро констатировал, что Владимир Путин набрал на 6% больше голосов, «чем ему предсказывали по опросам, проведенным до голосования», и явка также оказалась на 6% выше ожидаемой. Петро указал на сильные позиции президента России, особенно в сравнении с руководством Украины.

По итогам выборов Путин набрал 87,28% голосов и стал безоговорочным победителем.

США Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
19 марта 2024, 06:18
Шольц подстегнул рейтинг своей партии отказом поставлять Украине ракеты Taurus
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Позиция канцлера Олафа Шольца по снабжению Украины дальнобойными ракетами позволила Социал-демократической партии Германии заручиться поддержкой большего количества избирателей и занять третье место в федеральном рейтинге. Об этом сообщила газета Bild.

Институт Insa по заказу журналистов провел соцопрос среди двух тысяч человек в период с 15 по 18 марта. Он показал, что рейтинг партии канцлера ФРГ возрос на 1,5%. СДПГ набрала 16% голосов и заняла третье место. На втором месте - «Альтернатива для Германии», которая заполучила 19% с ростом на один процентный пункт.

На первом месте остался блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза», однако его рейтинг впервые за несколько месяцев опустился ниже 30% - на 1,5% до 29,5%. Специалисты связали перемены с отношением к поставкам Taurus на Украину - Олаф Шольц выступил против, а блок настоял на отправке.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер поддержал позицию нынешнего главы правительства. По его мнению, уместней сосредоточиться на поиске мирного решения конфликта.

Германия Опросы Рейтинги Олаф Шольц
19 марта 2024, 04:09
ЦЕРН прекратит сотрудничество с 500 специалистами, связанными с Россией
РИА «Новости»
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Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) осенью 2024 года прекратит сотрудничество с 500 специалистами, связанными с Россией. Об этом РИА «Новости» рассказал официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.

«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе», - отметил Марсолье.

Он уточнил, что действие соглашения будет приостановлено 30 ноября 2024 года. В ЦЕРН готовятся передать задачи на Большом адронном коллайдере другим специалистам.

Ранее группа ученых обнаружила первое свидетельство процесса распада бозона Хиггса на фотоны и Z-бозоны. Для этого пришлось объединиться физикам CMS и ATLAS.

Исследования Ученые Россия Наука
19 марта 2024, 04:06
Трамп раскрыл правду о том, кто управляет США вместо Байдена
РИА «Новости»
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Соединенными Штатами управляет не президент Джо Байден, а его команда. Об этом в интервью для подкаста американского теле- и радиоведущего Себастьяна Горки рассказал предыдущий американский лидер Дональд Трамп.

При этом кандидат на пост главы государства от республиканцев назвал окружение Байдена, который всегда хочет поскорее лечь спать, «злобными и умными» людьми.

«У меня всегда вопрос, он ли [управляет США], потому что у него всегда отсутствующий вид… Я не уверен, что это он. Я знаю, он должен одобрять, они должны спрашивать, можно ли что-то сделать, а он смотрит на них пустым взглядом и соглашается», - подчеркнул Трамп.

Трамп обрисовал мрачное будущее для страны в случае победы Байдена на президентских выборах. По его словам, это будет «кровавая баня» для страны.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы
19 марта 2024, 03:58
Западу назвали условия для диалога с Россией по стратегической стабильности
РИА «Новости»
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Россия готова начать диалог о контроле над ракетно-ядерными вооружениями только после отказа США от враждебного антироссийского курса. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, российские власти не видят основы для такой работы в условиях попыток западных государств нанести России «стратегическое поражение» и их отказа принимать во внимание жизненно важные интересы страны.

Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд ранее заявила, что США выразили готовность к немедленному возобновлению диалога по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

Россия готова начать диалог о контроле над ракетно-ядерными вооружениями только после отказа США от враждебного антироссийского курса. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

США Россия Запад ООН

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