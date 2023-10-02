Один из пытавшихся устроить теракт в Анкаре состоял в запрещенной партии

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Правоохранители опознали одного из пытавшихся устроить теракт в центре Анкары. Его идентифицировали как члена террористической организации РПК/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана - прим. ред.). Об этом сообщила газета Yeni Şafak. В материале журналисты сослались на МВД Турции.

«Установлена личность одного из террористов, совершивших теракт перед входными воротами Главного управления безопасности МВД Турции в центральном районе Кызылай», - указали авторы статьи.

Злоумышленники попытались совершить теракт в Анкаре утром 1 октября. Двое террористов подъехали к воротам главного управления безопасности МВД Турции и совершили взрыв, сообщал глава МВД страны Али Ерликая. В результате пострадали два правоохранителя. Их ранения оцениваются как легкие.

Глава Минобороны страны Яшар Гюлер отметил, что использованное злоумышленниками оружие с высокой долей вероятности может быть иностранного происхождения.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган эту попытку теракта назвал «последними вздохами террористов».