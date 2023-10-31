31 октября 2023, 16:15

Один из лучших университетов мира. Практики китайского образования внедрят в Подмосковье

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Университет Цинхуа в Пекине — один из лучших в мире вузов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил учебное заведение и изучил систему образования университета, чтобы внедрить лучшие практики в Подмосковье. Об этом — в специальном репортаже «360».

Глава Московской области прибыл в Пекин в составе большой делегации. Во время визита стало известно, что педагоги из КНР поедут преподавать китайский язык в Подмосковье. Воробьеву показали территорию университета Цинхуа, но в большей степени губернатора заинтересовали методики преподавания и система обучения в вузе.

Ранее в Цинхуа была только инженерная направленность, но позже появились все профили - кроме военного отдела и сельского хозяйства.

«Всего 13 профилей высшего образования, в Китае, по крайней мере. Только два из них не входят в Цинхуа», - отметил Воробьев.

Обучение в университете стоит в среднем 300 тысяч рублей в год, при этом существует немало грантов для россиян. Один из студентов признался, что долго не мог привыкнуть к железной дисциплине - никаких поблажек, прогулов и опозданий.

Подмосковье год за годом выводит образование на новый уровень, открывая школы-флагманы. С осени уникальные образовательные кластеры Подмосковья вышли на полную мощность, сообщил Воробьев.

Андрей Воробьев Китай Образование
31 октября 2023, 16:12
Боевое крыло ХАМАС нанесло ракетный удар по Тель-Авиву
unsplash.com
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Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которая является боевым крылом палестинского движения ХАМАС, заявила о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на обращение организации.

Атакам также подверглась городская агломерация Гуш-Дан, куда входят Тель-Авивский и Центральный административные округа, добавили представители группировки.

«Бойцы „Бригад [Иззэддина] аль-Кассама“ наносят ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на удары противника по мирным жителям», - говорится в сообщении.

Израильские военные днем 31 октября начали ожесточенные бои с ХАМАС в глубине сектора Газа, заявили в пресс-службе ЦАХАЛ. До этого израильские войска уничтожили десятки террористов, наблюдательные пункты и противотанковые пусковые позиции, а также захватили большое количество вооружения.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как боевики выпустили по территории Израиля тысячи ракет. ЦАХАЛ начал наносить ответные удары.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
31 октября 2023, 16:04
Главы МИД России и Саудовской Аравии обсудили вопрос прекращения огня в секторе Газа
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом важность усилий по достижению прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщило саудовское министерство в соцсети Х.

Стороны пришли к тому, что мировое сообщество должно посодействовать немедленному прекращению огня и защите мирного населения, указывается в заявлении.

«Они подчеркнули важность роли международного сообщества в <…> поиске справедливого и всеобъемлющего решения палестинского вопроса таким образом, чтобы реализовать чаяния братского палестинского народа», - добавил МИД королевства.

Фейсал бен Фархан выразил Лаврову благодарность за то, что Россия поддержала выдвинутую арабскими странами резолюцию с требованием прекратить огонь в секторе Газа и обеспечить доставку гумпомощи.

Израиль тем временем объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС. ЦАХАЛ намерен уничтожить весь военный и управленческий потенциал палестинского движения.

Саудовская Аравия Сергей Лавров Конфликт Израиля и Палестины
31 октября 2023, 15:37
Патрушев обвинил США в подрыве «Северных потоков» и назвал его причину
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты взорвали «Северные потоки», чтобы Европа лишилась российского газа. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время выездного совещания в Томске.

Патрушев добавил, что США добились разрыва экономических отношений России и Европы, удачно использовав конфликт на Украине.

«А чтобы Европа не могла получать газ из России, [США] взорвали „Северные потоки“», - процитировало его РИА «Новости».

Секретарь СБ РФ также обвинил США в подогревании ситуации на Ближнем Востоке. Американский лидер Джо Байден не зря назвал военную помощь Украине и Израилю удачной инвестицией, которая будет выгодна Соединенным Штатам в будущем, считает Николай Патрушев.

Он добавил, что на Украине США спровоцировали госпереворот, потакали насаждению неонацистской идеологии, игнорировали убийства мирных жителей Донбасса, готовили страну к боевым действиям против России, превратили в «полигон для военно-биологических экспериментов». Однако Россия встала на защиту Донбасса и помешала «агрессивным планам», резюмировал Патрушев.

США Газопровод Северный поток — 2 Газ Совет безопасности РФ Северный поток
31 октября 2023, 15:32
Политический курс США спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке — Патрушев
Unsplash
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США повлияли своими действиями на активизацию конфликта между Израилем и ХАМАС. Белый дом продолжил подогревать этот конфликт, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске, сообщил ТАСС.

Он назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке катастрофическим и отметил, что политика США привела к колоссальным жертвам среди мирного населения сектора Газа. По словам Патрушева, Белый дом не помогает урегулировать конфликт, а наоборот - способствует «его эскалации, поставляя вооружение и направляя авианосцы в регион».

Секретарь Совбеза добавил, что американское правительство по-прежнему ставит своей целью сохранение глобального доминирования.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что США выступают против прекращения боевых действий в палестинском анклаве. Американская сторона указала на невозможность режима тишины, так как он улучшит положение ХАМАС в секторе Газа.

США Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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