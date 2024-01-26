26 января 2024, 14:26

«Один из худших матчей». Джокович проиграл итальянцу Синнеру в полуфинале Australian Open

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Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Australian Open. Об этом сообщил «Чемпионат».

Издание отметило, что Джокович «не поспевал за скоростью» соперника и только в первом сете допустил целых 15 невынужденных ошибок.

Сам спортсмен низко оценил свою игру и назвал матч одним из худших для себя на турнире «Большого шлема».

«Он меня полностью переиграл. Я был очень шокирован своим уровнем в плохом смысле, это был один из худших матчей на турнирах „Большого шлема“, в которых я когда-либо играл», - процитировало теннисиста The Tennis Letter в соцсети Х.

Джокович признал, что в большинстве встреч этого турнира сыграл «не на должном уровне». Полуфинал можно считать «отличным результатом», но он всегда ожидает большего, заметил теннисист.

Матч Новака Джоковича с Янником Синнером на некоторое время останавливали из-за того, что болельщику на трибуне стало плохо, сообщил сайт kp.ru. Игру возобновили после того, как зрителя осмотрели врачи.

Спортсмены Австралия Сербия Теннис
26 января 2024, 14:17
Мощный удар по доверию к США. Почему Штаты вряд ли конфискуют российские активы
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Комитет по международным отношениям американского сената почти единогласно высказался за законопроект о передаче Украине замороженных российских активов. В стране нарастает политическое безумие, в том числе из-за предвыборной гонки. Но окончательное решение по конфискации вряд ли будет положительным. Если США все же одобрят изъятие ценных бумаг России — страны, с которой Штаты официально не ведут боевых действий, то возникнет уникальный прецедент. И он может сыграть против самого Белого дома.

Он напомнил, что сейчас в США нарастает политическое безумие, связанное в том числе с предвыборной кампанией. Но политолог все же усомнился в том, что дело с изъятием российских активов зайдет далеко.

Шаги США в сторону конфискации российских активов В начале января Белый дом решил предоставить исполнительной ветви власти полномочия, необходимые для конфискации замороженных российских активов. Как сообщило агентство Bloomberg , Совет нацбезопасности Соединенных Штатов передал сенату письмо, в котором «в принципе одобрил законопроект» об изъятии средств.

Кремль предостерег США от конфискации ценных бумаг. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что Соединенные Штаты не уведомляли Россию о поддержке администрацией Белого дома решения по изъятию активов.

Уже 24 января США сделали еще один шаг по передаче ценных бумаг Украине. Законопроект поддержал Комитет по международным отношениям американского сената.

По данным Bloomberg , идею поддержали 20 сенаторов. Против проголосовал только один - Рэнд Пол. Теперь проект закона передадут на рассмотрение в сенат. Чтобы его приняли, необходимо собрать голоса всех членов верхней палаты парламента.

Назревает прецедент Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич пояснил «360», что в пределах американской юрисдикции находятся всего лишь около пяти миллиардов долларов российских активов из почти 300 миллиардов. Основная часть ценных бумаг находится в Европе. Причем более 270 миллиардов - только лишь в Бельгии. Дело в том, что именно там расположен депозитарий, в котором содержатся ценные бумаги.

«Так что США имеют только хвост проблемы на своей территории», - сказал Станкевич.

Теперь американским властям нужно не только принять решение о конфискации активов в отношении страны, с которой они не воюют, так еще и транслировать свое решение другим странам. Политолог засомневался в том, что историю с изъятием российских средств доведут до конца. Он напомнил, что пока голосование в сенате не провели.

Если решение примут в пользу конфискации, тогда в мировой истории возникнет прецедент. До сих пор все изъятия средств были связаны только с войной. То есть действовал принцип: «воюешь и тогда конфискуешь, а если конфискуешь, значит, воюешь». И сейчас, по словам Станкевича, американцы осознано говорят, что впервые пытаются изъять ценные бумаги у страны, с которой не ведут боевых действий.

«И если будет создан такой прецедент, теоретически это означает, что, вот, вторглись США в Ирак без санкций ООН. С этого момента любые страны могут конфисковывать американские активы, обвинив США в агрессии против Ирака. А потом США вторгнутся еще куда-нибудь. В Ливию, скажем. Они принимали участие в агрессии. В Сирию они зашли. Если можно одному, то ты не в состоянии запретить другим поступать аналогичным образом», - пояснил политолог.

Станкевич привел пример по ситуации с Израилем. Еврейское государство ведет боевые действия против группировки радикалов в Газе. Однако действия израильской армии воспринимают субъективно и как войну против палестинского народа. В Международном суде в Нидерландах даже начали процесс против Израиля.

США Израиль Белый дом в США Международные отношения Войны Россия Деньги
26 января 2024, 13:19
«Это не секрет». Германия вступила на путь решительной конфронтации с Россией
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Россия внимательно ознакомится с разрабатываемым в ФРГ планом по сдерживанию страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привели «Известия».

«Германия встала на путь конфронтации с Россией - это не секрет. В этом плане здесь какой-то новизны нет», - добавил официальный представитель Кремля.

Агентство DPA со ссылкой на главу территориального командования Бундесвера генерал-лейтенанта Андре Бодемана сообщило, что немецкие власти до апреля представят первый после окончания холодной войны план обороны. В нем пропишут действия сил безопасности, промышленности и организаций.

Ранее Песков прокомментировал военные учения НАТО у границ России. Официальный представитель Кремля отметил, что РФ знает, в пику кому эти мероприятия проводятся.

Также пресс-секретарь президента России высказался на тему гипотетического конфликта стран ЕС с Россией. Он отметил, что европейцы всегда были склонны к поискам внешнего врага, сообщал сайт kp.ru.

Германия Кремль Дмитрий Песков Россия НАТО
26 января 2024, 13:17
Орбану пригрозили «рычагами влияния» за пророссийскую позицию
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Пророссийская позиция «изолировала» Венгрию от остального мира и навредила НАТО. Американское правительство готово задействовать рычаги влияния на премьер-министра Виктора Орбана, заявил The Financial Times посол США Дэвид Прессман.

Дипломат раскритиковал подход правительства Венгрии к международным делам, опроверг существование давления извне и венгрофобии. Он заявил, что продвижение этих идей послужит достижению внутриполитических целей Виктора Орбана, но изолирует его страну.

Дэвид Прессман заявил, что отказ Венгрии одобрить помощь Украине продемонстрировал пророссийские взгляды ее правительства. Посол сказал, что такой политический выбор навредит единству альянса.

«У нас, безусловно, есть рычаги влияния, это правда. И мы готовы использовать наши рычаги», - заявил он.

Члены Евросоюза предложили лишить Венгрию права голоса , чтобы снять блокировку новой помощи Украине. Некоторые страны высказались против этого варианта из опасений повторить ее судьбу.

США Венгрия Международные отношения
26 января 2024, 13:16
Россию вновь назвали угрозой НАТО. Германия обосновала участие в международных учениях
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Власти Германии начали разработку плана по «сдерживанию России». ФРГ отвели главную роль в защите восточного фланга НАТО. Для обороны привлекут большую часть немецкой армии. Что происходит и почему Германия боится Россию, рассказала ведущая «360» Екатерина Малашенко.

Екатерина Малашенко сообщила, что такой план разработали впервые со времен холодной войны. В соответствии с ним продумают стратегию обороны Германии с учетом новейших достижений в области ведения войны. Основное внимание уделят защите критической инфраструктуры от диверсий, кибератак и дезинформации. По мнению немецкого командования, главная опасность именно в диверсиях.

Ведущая «360» обратила внимание на то, что ФРГ отведут главную роль в защите всего восточного фланга НАТО. Это потребует участия большей части немецкой армии.

«Именно этот аргумент будет использовать немецкое командование, когда продолжатся, усилятся тренировки и участие немецкой армии в различных учениях», - заявила она.

Рядовые немцы не заинтересованы в конфликте с Россией , заявил «360» немецкий журналист Александр Рар. Жесткая воинственная риторика, по его мнению, выгодна лишь политикам.

Германия увидела в России угрозу, заявила она. Екатерина Малашенко напомнила, что информация о разработке плана сдерживания РФ всплывала несколько раз. Телерадиокомпания MDR опубликовала секретный документ Минобороны страны о подготовке армии к открытому конфликту.

Германия Международные отношения Россия НАТО Армия

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