«Один из худших матчей». Джокович проиграл итальянцу Синнеру в полуфинале Australian Open

Комитет по международным отношениям американского сената почти единогласно высказался за законопроект о передаче Украине замороженных российских активов. В стране нарастает политическое безумие, в том числе из-за предвыборной гонки. Но окончательное решение по конфискации вряд ли будет положительным. Если США все же одобрят изъятие ценных бумаг России — страны, с которой Штаты официально не ведут боевых действий, то возникнет уникальный прецедент. И он может сыграть против самого Белого дома.

Он напомнил, что сейчас в США нарастает политическое безумие, связанное в том числе с предвыборной кампанией. Но политолог все же усомнился в том, что дело с изъятием российских активов зайдет далеко.

Шаги США в сторону конфискации российских активов В начале января Белый дом решил предоставить исполнительной ветви власти полномочия, необходимые для конфискации замороженных российских активов. Как сообщило агентство Bloomberg , Совет нацбезопасности Соединенных Штатов передал сенату письмо, в котором «в принципе одобрил законопроект» об изъятии средств.

Кремль предостерег США от конфискации ценных бумаг. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что Соединенные Штаты не уведомляли Россию о поддержке администрацией Белого дома решения по изъятию активов.

Уже 24 января США сделали еще один шаг по передаче ценных бумаг Украине. Законопроект поддержал Комитет по международным отношениям американского сената.

По данным Bloomberg , идею поддержали 20 сенаторов. Против проголосовал только один - Рэнд Пол. Теперь проект закона передадут на рассмотрение в сенат. Чтобы его приняли, необходимо собрать голоса всех членов верхней палаты парламента.

Назревает прецедент Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич пояснил «360», что в пределах американской юрисдикции находятся всего лишь около пяти миллиардов долларов российских активов из почти 300 миллиардов. Основная часть ценных бумаг находится в Европе. Причем более 270 миллиардов - только лишь в Бельгии. Дело в том, что именно там расположен депозитарий, в котором содержатся ценные бумаги.

«Так что США имеют только хвост проблемы на своей территории», - сказал Станкевич.

Теперь американским властям нужно не только принять решение о конфискации активов в отношении страны, с которой они не воюют, так еще и транслировать свое решение другим странам. Политолог засомневался в том, что историю с изъятием российских средств доведут до конца. Он напомнил, что пока голосование в сенате не провели.

Если решение примут в пользу конфискации, тогда в мировой истории возникнет прецедент. До сих пор все изъятия средств были связаны только с войной. То есть действовал принцип: «воюешь и тогда конфискуешь, а если конфискуешь, значит, воюешь». И сейчас, по словам Станкевича, американцы осознано говорят, что впервые пытаются изъять ценные бумаги у страны, с которой не ведут боевых действий.

«И если будет создан такой прецедент, теоретически это означает, что, вот, вторглись США в Ирак без санкций ООН. С этого момента любые страны могут конфисковывать американские активы, обвинив США в агрессии против Ирака. А потом США вторгнутся еще куда-нибудь. В Ливию, скажем. Они принимали участие в агрессии. В Сирию они зашли. Если можно одному, то ты не в состоянии запретить другим поступать аналогичным образом», - пояснил политолог.

Станкевич привел пример по ситуации с Израилем. Еврейское государство ведет боевые действия против группировки радикалов в Газе. Однако действия израильской армии воспринимают субъективно и как войну против палестинского народа. В Международном суде в Нидерландах даже начали процесс против Израиля.