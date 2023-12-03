Один человек умер после нападения с ножом в Париже

По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, погибшим оказался гражданин Германии. Пострадавшие тоже прибыли из других государств.

По данным агентства, злоумышленником мог оказаться местный житель 1997 года рождения. Его знают как радикального исламиста, страдающего от психических проблем.

Ранее в американском штате Мэн неизвестный начал стрельбу. В ходе происшествия погибли 22 человека, десятки получили травмы. Как сообщил телеканал Fox News, первые выстрелы услышали в местном баре и боулинге. Позже организация Gun Violence Archive, занимающаяся сбором информации, назвала ЧП самым масштабным по числу умерших среди всех случаев вооруженного нападения в стране за этот год.