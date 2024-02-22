Один человек стал жертвой теракта под Иерусалимом
В результате теракта со стрельбой под Иерусалимом погиб один человек и пострадали еще восемь. Об этом информировала полиция Израиля.
«Медицинские власти сообщили об одном погибшем и еще восьми раненых различной степени тяжести, которые были эвакуированы для оказания медицинской помощи», - процитировало ее РИА «Новости».
Трое палестинцев из района Вифлеема приехали по трассе на автомобилях к поселению Маале-Адумим и открыли стрельбу из автоматического оружия по машинам мирных жителей. Силам безопасности и гражданским лицам удалось нейтрализовать двух террористов на месте. Еще одного правоохранители нейтрализовали при попытке бегства.
В конце ноября двое мужчин устроили стрельбу в Иерусалиме.
Пострадали минимум восемь человек. Данные о погибших были разными: СМИ сообщали как о гибели о девочки-подростка и 24-летней девушки, так и о том, что единственная жертва - 73-летний мужчина.
Двух нападавших нейтрализовали.