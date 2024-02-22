22 февраля 2024, 11:07

Один человек стал жертвой теракта под Иерусалимом

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В результате теракта со стрельбой под Иерусалимом погиб один человек и пострадали еще восемь. Об этом информировала полиция Израиля.

«Медицинские власти сообщили об одном погибшем и еще восьми раненых различной степени тяжести, которые были эвакуированы для оказания медицинской помощи», - процитировало ее РИА «Новости».

Трое палестинцев из района Вифлеема приехали по трассе на автомобилях к поселению Маале-Адумим и открыли стрельбу из автоматического оружия по машинам мирных жителей. Силам безопасности и гражданским лицам удалось нейтрализовать двух террористов на месте. Еще одного правоохранители нейтрализовали при попытке бегства.

В конце ноября двое мужчин устроили стрельбу в Иерусалиме.

Пострадали минимум восемь человек. Данные о погибших были разными: СМИ сообщали как о гибели о девочки-подростка и 24-летней девушки, так и о том, что единственная жертва - 73-летний мужчина.

Двух нападавших нейтрализовали.

Израиль Стрельба Терроризм Машины Полиция
22 февраля 2024, 11:30
НАТО заподозрили в создании ударных группировок под видом учений
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Североатлантический альянс под видом учений может организовывать ударные группировки у белорусских границ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Он прокомментировал увеличение числа военной авиации НАТО рядом с государством и предположил, что альянс может «потерять тормоза». Хренин предупредил, что белорусские системы противовоздушной обороны будут сбивать зарубежные самолеты, если те нарушат границы.

«Если потеряны тормоза с их стороны - конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем», - отметил министр.

Крупнейшие учения НАТО Steadfast Defender проходят с 22 января, в них задействуют порядка 90 тысяч солдат и офицеров. В рамках маневров западные военнослужащие имитируют оборону Сувалкского коридора, соединяющего Литву с Польшей.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов объяснил, что с помощью учений альянс хочет «прощупать почву» для провокаций против России.

Авиация Белоруссия Военные учения Самолеты Россия НАТО
22 февраля 2024, 10:51
Кузьминов собирался стать ремонтником в Испании — СМИ
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Перебежчик из России Максим Кузьминов хотел стать в Испании разнорабочим, заниматься ремонтом. Об этом сообщила газета Español, сославшись на его бывших соседей.

По ее данным, дезертир поселился в квартире друзей, пары с Украины или из России, неподалеку от моря. Квартира располагалась в жилом комплексе Cala Alta Residential в Вильяхойосе, где Кузьминова впоследствии и нашли мертвым. Один из жильцов предположил, что он приехал по фальшивому украинскому паспорту и решил выдать себя за беженца из этой страны.

«Дезертир Максим Кузьминов отдалился от родины более чем на семь тысяч километров <…> с целью повесить военную форму и начать новую жизнь как специалист по ремонту и мастер на все руки», - говорится в материале.

Соседи вспомнили, что мужчина держался вежливо, но ни с кем не сближался, постоянно был один.

В 2023 году Максим Кузьминов угнал российский военный вертолет на Украину, в результате чего погибли два его товарища, и скрылся. На днях стало известно о его смерти в Испании.

Местные следователи предположили, что с ним расправились наемники.

Паспорта Россия Испания
22 февраля 2024, 10:37
«Часы тикают». Медведев назвал реальной угрозу применения ядерного оружия
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Угроза применения ядерного оружия существует и она вполне реальна. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости».

«Как это ни печально прозвучит, этот сценарий реальный. Мы должны сделать все, чтобы он не состоялся, но эти самые часы, которые тикают в известном направлении, они сейчас очень сильно ускорились», - подчеркнул он.

Российский политик отметил, что западные власти не перестают твердить: «Русские пугают, они никогда этого не сделают». Но это, по словам Медведева, большое заблуждение. Зампред Совбеза отметил, что у руководства нет выбора, если идет речь о прекращении существования государства.

«Поэтому это, к сожалению, реально существующая угроза, прямая и явная угроза всему человечеству», - сказал он.

Медведев добавил, что не хочет нагнетать, но нынешняя ситуация - хороший повод «призадуматься о том, где мы».

Ранее США заподозрили Россию в намерении вывести ядерное оружие в космос. Глава комитета разведки палаты представителей Майк Тернер предупредил о разработке плана ответа , назвав угрозу серьезной. При этом президент Владимир Путин подчеркивал, что российская сторона всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе.

Позже газета The New York Times написала, что американские спецслужбы поторопились с обнародованием информации «о планах России». Западу приходится лишь гадать о намерениях Путина, потому что никакой достоверной информации нет.

Ядерное оружие Россия Оружие
22 февраля 2024, 10:09
Оскорбление Байдена в адрес Путина объяснили старческим маразмом
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Президент США Джо Байден неадекватно воспринимает окружающий мир и считает других людей своими игрушками. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Он рассказал, что Байден впадает в детство и воспринимает мир как большую песочницу, где он является самым главным человеком. Шеремет прокомментировал высказывание американского лидера о президенте Владимире Путине и назвал слова главы США хамскими.

«Подобные хамские высказывания Байдена можно объяснить лишь старческим маразмом», - подчеркнул депутат.

Шеремет предположил, что американцы перевоспитают Байдена и не позволят ему переизбраться на второй срок. Крымский парламентарий сравнил президента США с диктатором и напомнил, что тот провоцировал конфликты в разных уголках мира.

«Но капризного ребенка надо перевоспитывать, и уверен, что американский народ на президентских выборах не повторит ошибки», - заключил Шеремет.

Ранее Байден раскритиковал Путина из-за того, что США приходится «беспокоиться о ядерном конфликте». Американский лидер заявил об этом во время выступления на предвыборном мероприятии в Сан-Франциско.

США Крым Депутаты Владимир Путин Выборы президента США Джо Байден

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