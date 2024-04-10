Один человек пострадал при сильном взрыве на заводе на юге Франции

Взрыв, за которым последовал пожар, раздался во второй половине дня 10 апреля. В результате ЧП пострадал один сотрудник, получивший серьезные ранения. Его эвакуировали вертолетом в критическом состоянии.

Завод расположен в городе Сет в департаменте Эро. Предприятие специализируется на переработке масличных культур - семян рапса и подсолнечника, из которых производится биотопливо. Завод подпадает под действие европейской директивы SEVESO о предотвращении и контроле за природными и техногенными катастрофами.

Во время ЧП предприятие не работало. На промышленной площадке проводились ремонтные работы. Как сообщили в префектуре Эро, деятельность в порту Сет уже продолжена, пожар взяли под контроль.

Ранее в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в результате пожара в гараже пострадал человек.