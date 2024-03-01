01 марта 2024, 09:05

Один человек погиб в результате стрельбы в кабинете стоматолога в США

Pxhere
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В Соединенных Штатах в кабинете стоматолога произошла стрельба. Один человек погиб, сообщил телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

ЧП произошло в калифорнийском городе Эль-Кахон. Неизвестный открыл огонь в кабинете стоматолога. Как сообщил капитан городской полиции Роб Рансвайлер, в результате стрельбы погиб мужчина. Сначала его вывели на улицу, чтобы оказать первую медицинскую помощь в безопасности. Однако пострадавшего не удалось спасти. Еще двое получили ранения - 40-летний мужчина и 20-летняя девушка. Об их состоянии ничего не известно.

Правоохранителям удалось установить личность стрелявшего. Им оказался 29-летний Мохаммед Абдулкарим. Он скрылся с места преступления на белом пикапе. Полиция разыскивает его. Правоохранители предупредили местных жителей, что подозреваемый может быть вооружен.

Что стало причиной стрельбы, неизвестно. Также пока нет информации о том, знал ли подозреваемый убитого.

Накануне в Кемеровской области школьник открыл стрельбу по окнам жилого дома. Против 17-летнего подростка возбудили уголовное дело.

США Стрельба
01 марта 2024, 07:50
Сенат США поддержал краткосрочный бюджет правительства
РИА «Новости»
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Американский Сенат принял закон о краткосрочном финансировании, который позволит предотвратить заморозку работы правительства страны. Об этом свидетельствуют данные голосования на сайте законодательного органа.

Эту меру поддержали 77 сенаторов, против проголосовали 13 человек. Для принятия были необходимы голоса как минимум двух третей законодательного органа. Теперь документы пойдет на подпись президенту Джо Байдену.

Текущий лимит временного финансирования правительства для некоторых ведомств истекает 1 и 8 марта. Новый документ продлит эти сроки до 8 и 22 марта, позволяя законотворцам больше времени для согласования полноценного бюджета страны на год.

Ранее стало известно, что конгресс США нашел способ не останавливать работу правительства в марте. Для этого политики одобрят первый пакет законов о финансировании, который затронет наименее спорные области - сельское хозяйство, науку, энергетику, юстицию и военное строительство.

США Законы
01 марта 2024, 07:11
Трамп заявил о привилегиях для нелегалов в США
Unsplash
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Мигранты в США получают больше привилегий и возможностей, чем сами граждане, в том числе ветераны. Такое мнение выразил 45-й президент США Дональд Трамп во время поездки с действующим главой Белого дома Джо Байденом на южную границу. Его слова передал телеканал Fox News.

«Миллионы человек прибывают в Калифорнию : бесплатная медицина, бесплатное образование, все бесплатно», - заявил республиканец.

По его словам, ветераны не получают ничего, как и другие граждане, давно живущие в США. Трамп обвинил Байдена в том, что в волне мигрантской преступности виновата его администрация. Президент призвал оппонента к сотрудничеству для решения этой проблемы.

Ранее республиканец заявил, что США превращаются в страну третьего мира из-за разгула бандитизма, связанного с мигрантами, а также коррумпированности власти.

США Мигранты Дональд Трамп Джо Байден
01 марта 2024, 06:14
Байден говорил по шпаргалке на личных встречах и «зависал» при уходе от темы — Маккарти
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден неспособен вести беседу без использования заранее заготовленных подсказок. Он общался с людьми по запискам и телесуфлеру даже во время частных встреч с небольшим количеством гостей, сообщил Fox Business бывший председатель палаты представителей Кевин Маккарти.

«У него все еще есть телесуфлер, когда вы встречаетесь за закрытыми дверями. <…> Он просто придерживается карточек. И если ты уйдешь, если ты отклонишься от карточек, он не сможет продолжать идти дальше», - сказал он.

Беседы вели, по словам Кевина Маккарти, строго по плану на согласованные заранее темы. Он заявил, что Джо Байден не мог говорить, если собеседник отклонялся от сценария, даже когда речь шла о хорошо знакомой ему теме потолка госдолга.

Политик заявил, что уважает демократа за служение стране, но он уже не тот, каким пришел к власти. Кевин Маккарти признал, что преклонный возраст мешал работе президента.

Джо Байдену 81 год. У него диагностировали гиперлипидемию, апноэ, гастроэзофагеальный рефлюкс и спинной артрит.

США Белый дом в США Джо Байден
01 марта 2024, 04:34
Япония объявила санкции против «Калашников» и «Уралвагонзавод»
Freepik
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Япония ввела санкции против 12 физических лиц и 36 компаний, связанных с Россией, включая концерны «Калашников» и «Уралвагонзавод». Об этом сообщили на веб-сайте японского правительства.

Кабмин Японии ввел ограничения из-за ситуации вокруг Украины.

В санкционный список включили уполномоченного по правам ребенка в Калужской области Ирину Агееву, ее коллегу из Ростовской области Ирину Черкасову и уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Султаева. В число неугодных лиц попал и командир специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев.

Помимо «Калашникова» и «Уралвагонзавода» под ограничения попали конструкторское бюро «Новатор», ФГУП «Атомфлот», «Алмаз-Антей» и еще ряд предприятий. Полный список размещен на сайте японского правительства.

Ранее власти Новой Зеландии ввели антироссийские санкции против 45 физлиц и 16 компаний, а также ограничения на стоимость нефти российского происхождения.

Япония Санкции Россия Заводы

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