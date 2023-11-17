Один человек погиб при взрыве в Ереванском госуниверситете

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«По предварительным данным, в результате взрыва есть смертельный случай», - указали в министерстве.

Ведомство также сообщило, что при взрыве в одном из зданий ЕГУ пострадали три человека. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи и обследования. Минздрав Армении пообещал предоставить информацию о состоянии пострадавших позднее.

По данным армянского издания Oragir.News , взрыв прогремел в здании химического факультета ЕГУ. После этого в корпусе начался пожар, возгорание оперативно потушили.

Ранее Служба национальной безопасности Армении сообщила о задержании террористической группы, планировавшей захват госзданий. По данным СНБ, преступники собирались устроить в республике взрыв до конца 2023 года.