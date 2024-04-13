Один человек погиб, когда грузовик протаранил правительственное здание в Техасе

Читайте нас в:

Авария произошла в пятницу, 12 апреля. Грузовой автомобиль протаранил департамент общественной безопасности.

«Один человек погиб, 13 получили ранения, после того как мужчина намеренно врезался на угнанном грузовике в офис техасского департамента общественной безопасности», - уточнили журналисты.

Водителя грузовика арестовали. По версии телеканала, 42-летний мужчина ранее пытался продлить водительские права, но ему отказали. После этого он решил протаранить здание.

В Дагестане в ДТП с микроавтобусом погибли три человека. Столкнулись пассажирская «Газель», легковой и грузовой автомобили.