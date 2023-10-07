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Кадры с места событий опубликовали очевидцы в соцсетях. На них заметно, что верхний этаж жилого дома сильно поврежден. Предположительно, на крыше образовалась дыра.

Как отметили в газете, при обстреле Тель-Авива со стороны сектора Газа пострадали семь человек. Двух местных жителей вытащили из-под завалов.

Движение ХАМАС начало вооруженную операцию против Израиля утром 7 октября. Бойцы военного крыла движения смогли пресечь оборонительную линию неприятеля и осуществить скоординированную атаку на позиции дивизии «Газа» и Южного округа.

В ответ израильские самолеты Армии атаковали многоэтажные здания в секторе Газа, где расположена инфраструктура членов ХАМАС. Истребители разрушили дом руководителя организации. ВС Израиля показали, как подготавливают самолеты для удара по сектору Газа.