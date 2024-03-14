14 марта 2024, 01:30

Очередной конфуз. Байден снова оговорился

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент США Джо Байден во время своего выступления в городе Милуоки перепутал, сколько времени он работает на президентском посту. Трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.

«Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность», - сказал он.

После победы на выборах президента США в ноябре 2024 года кандидат вступит должность в январе после инаугурации. Ни с одной из этих дат не прошло четыре года, как указал Байден.

Американский лидер периодически попадает в конфуз перед публикой. Так, он назвал председателя КНР Си Цзиньпина именем умершего китайского политика. Байден также оконфузился, перепутав имя европейского лидера. До этого 81-летний политик пообщался умершим канцлером Германии Гельмутом Колем.

США Джо Байден Выборы
14 марта 2024, 01:18
Умер Патриарх Болгарской православной церкви
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит умер после продолжительной болезни. Священнослужителю было 78 лет. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение.

«Он останется незабываемым в наших сердцах с его любовью, благостью, смирением и терпением! Светлый путь, Святейший Владыко!» - написал в соцсетях епископ Болгарской православной церкви Антоний.

По информации телеканала, в ноябре прошлого года патриарха госпитализировали с болезнью легких. Смерть наступила вследствие полиорганной недостаточности.

Священнослужитель стал патриархом Болгарской православной церкви и митрополитом Софийским 11 лет назад - его избрали в 2013 году.

РПЦ Православие Болезни Болгария
14 марта 2024, 00:06
«Испытала шок». Россиянка удивилась любви китайцев к российской колбасе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россиянка, посетившая русский магазин в центре Пекина, призналась, что ее удивила любовь китайцев к российской колбасе. Об этом она написала в своем блоге «Лайк Трэвел Путешествия».

По ее словам, местные жители считают российские продукты эксклюзивными, поэтому стараются их приобрести и попробовать.

«Причем, не самая лучшая колбаса…и не самая редкая. Ладно бы я увидела необычную, например, из конины или оленины, то, возможно, не испытала такого шока, так как нашла объяснение», - призналась она.

Россиянка также рассказала, что китайцы считают и российский шоколад чуть ли не деликатесом. По ее словам, местного она не нашла, только конфеты и сладости наподобие мармелада, нуги, козинаков и фруктовой пастилы.

Несколько лет назад в Китае стало популярным российское мороженое «Коровка из Кореновки». Президент России Владимир Путин привозил его в подарок главе КНР Си Цзиньпину.

Ранее диетолог Дарья Русакова предупредила, что колбасу лучше употреблять только по особому случаю, так как она не относится к диетическим продуктам и не полезна.

Россия Магазины Китай Продукты
13 марта 2024, 23:15
Требование Путина о гарантиях Запада позволит прекратить игру Европы «с огнем»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Западные страны пересекли все мыслимые «красные линии» в отношении России, поэтому требование президента РФ Владимира Путина о серьезных гарантиях безопасности позволит прекратить игру Европы с огнем. Об этом РИА «Новости» заявил бывший депутат итальянского парламента Вито Коменчини.

Экс-парламентарий признался, что крайнее недоверие к Западу со стороны российского лидера вполне естественно. Слишком высокие сейчас ставки, подчеркнул он.

«Мы больше не можем играть с огнем, как это до сих пор делали европейские правительства, движимые атлантическим воинственным безумием», - заявил политик.

При этом Коменчини сомневается в возможности таких гарантий, напомнив про минские договоренности, которые на практике Украина и Европа проигнорировали.

До этого Путин в интервью ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву рассказал, что некоторые государства так и не установили грань, за которую нельзя заходить , поэтому Россия поступит по отношению к ним соответствующим образом.

Российский лидер также отметил, что верит только прописанным гарантиям, а не в какой-то «честный договор» с Западом.

Италия Европа Россия Запад Евросоюз Владимир Путин
13 марта 2024, 22:54
Россиянина зарезали в Таиланде
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Полиция Таиланда нашла тело российского туриста, зарезанного в доме на острове Пхукет, где иностранцы часто покупали марихуану. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

«Полиция обнаружила тело 42-летнего Артура М. в луже крови со множеством глубоких порезов на горле и теле. Полиция полагала, что он был мертв не менее 12 часов», - уточнило издание.

В доме, где обнаружили тело, нашли следы драки и фрагменты растений каннабиса.

Поиски россиянина начались после того, как его подруга попросила фирму, где они арендовали машину, отследить местонахождение автомобиля. По ее словам, мужчина уехал из дома два дня назад и пропал. Машину нашли в районе Чалонг у запертого дома.

Вызванная полиция и нашла тело россиянина. Выяснилось, что в доме размещалась торговая точка для торговли канабисом, которую часто посещали иностранцы.

Ранее полиция Нижегородской области возбудила уголовное дело против местного жителя, в квартире которого обнаружили четыре куста марихуаны.

Убийства Туризм Таиланд Полиция

Новости по теме