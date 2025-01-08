Очередного американского военного заподозрили в изнасиловании девушки в Японии

По данным следствия, в ноябре 2024 года 30-летний военнослужащий морской пехоты США совершил нападение на незнакомую девушку и нанес ей травмы. Сразу после происшествия пострадавшая обратилась в полицию. Поле материал по делу передали в прокуратуру.

В период с февраля 2023 года по май 2024 года на Окинаве произошла серия происшествий, связанных с сексуальным насилием, в которых участвовали американские военные. Однако информацию о них обнародовали только в конце июня 2024 года. Примечательно, что администрацию префектуры Окинава также не проинформировали о произошедшем до последнего момента.

Центральные власти пытались оправдать свое бездействие необходимостью защиты персональных данных. Однако губернатор Окинавы Дэнни Тамаки неоднократно подчеркивал, что можно было уведомить администрацию без раскрытия личной информации пострадавших.

Ранее Ura.ru сообщало о жутком случае изнасилования в Екатеринбурге. Во время пьяного застолья мужчина набросился на девушку, пока ее возлюбленный отлучился в магазин за алкоголем. Хозяин квартиры, где собрались знакомые, набросился на гостью, изнасиловал и изрезал ей ножом гениталии.