Очередное мощное землетрясение произошло в Афганистане

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Подземные толчки зафиксировали в 03:36 по местному времени в 32 километрах к северо-западу от провинции Герат.

По предварительной информации, очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров. Власти страны пока не сообщали информацию о разрушениях и возможных жертвах.

В начале октября в Афганистане также произошло землетрясение, подземные толчки полностью уничтожили 13 деревень. Жертвами природного катаклизма стали 2445 человек.

Представитель российского посольства в Кабуле Замир Кабулов заявлял, что Россия отправит гуманитарную помощь Афганистану , если поступит соответствующий официальный запрос.

Ранее землетрясение магнитудой 4,5 также зафиксировали в некоторых областях Украины.