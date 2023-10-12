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Российский политик привел исследования INSA, согласно которым, наибольшая популярность закрепилась за оппозиционным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. За него могли бы проголосовать 27% избирателей. На втором месте находится АдГ - в ее поддержку выступили 22,5% респондентов.

Пушков указал, что между блоком ХДС/ХСС и нынешней коалицией нет очень заметных разногласий, но падающие рейтинги правящих партий и взлет АдГ доказывают усиливающееся недовольство жителей Германии и его политикой.

«Нынешняя правящая коалиция с высокой степенью вероятности потерпит поражение на выборах 2025 года», - констатировал сенатор.

Шольцу и ранее предрекали фиаско и «настоящий разгром» на предстоящих выборах. Об этом заявил телеканал N-TV , ссылаясь на рост недовольства в Баварии и Гессене.