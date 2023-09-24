Очередная массовая акция протеста против властей началась в Ереване

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У здания правительства собралось более тысячи человек. Люди продолжают заполонять площадь. Перед расположенным рядом Музеем истории Армении традиционно установили аппаратуру для выступлений.

Несколько рядов полиции охраняют вход в здание правительства. Однако протестующие собираются не перед ним, а в центральной части площади у импровизированной сцены. В целом обстановка в Ереване сейчас спокойная.

Вечером 22 сентября тысячи человек двинулись шествием по центру столицы Армении после акции протеста. Демонстранты также требовали отставки Пашиняна из-за ситуации в Нагорно-Карабахской Республике.

В ходе протеста силовики задержали сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона. Мужчину госпитализировали.