Очередная массовая акция протеста против властей началась в Ереване
Жители Армении, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, вышли на площадь Республики в центре Еревана. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
У здания правительства собралось более тысячи человек. Люди продолжают заполонять площадь. Перед расположенным рядом Музеем истории Армении традиционно установили аппаратуру для выступлений.
Несколько рядов полиции охраняют вход в здание правительства. Однако протестующие собираются не перед ним, а в центральной части площади у импровизированной сцены. В целом обстановка в Ереване сейчас спокойная.
Вечером 22 сентября тысячи человек двинулись шествием по центру столицы Армении после акции протеста. Демонстранты также требовали отставки Пашиняна из-за ситуации в Нагорно-Карабахской Республике.
В ходе протеста силовики задержали сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона. Мужчину госпитализировали.