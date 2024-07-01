«Очень тяжелое поражение». Франция шокировала первыми итогами парламентских выборов

По итогам I тура выборов в парламент Франции партия «Национальное объединение» вышла на первое место, набрав 34,2% голосов. На втором месте оказалась коалиция левых «Новый народный фронт» с результатом 29,1%, а на третьем месте - коалиция, поддерживаемая президентом Макроном, с 21,5% голосов.

«Реальность заключается в том, что этот результат - очень тяжелое поражение президента республики», - заявил политик.

Однако Жуве подчеркнул, что это лишь первый тур выборов и все может поменяться. По его словам, сейчас президент и его коллеги должны взять на себя ответственность и принять необходимые решения.

Парламентские выборы начались во Франции 30 июня. В МВД страны отметили рекордную явку на голосовании.