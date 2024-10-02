По его словам, пока нет подтверждений от независимых источников, сколько на самом деле было ракет. Количество в разных источниках разнится от 200 до 500. При этом Зинин подчеркнул, что обе стороны оставили за собой право на продолжение конфронтации.

«Как это будет происходить? Время покажет. Но надо отметить, что, поскольку у Израиля и Ирана нет общих границ, естественно, во время обмена этими ударами нарушается воздушное пространство других, соседних стран. И это очень опасное, естественно, положение», - отметил собеседник 360.ru.

Он привел заявления иорданских военных и американского контингента в Ираке, сообщавших, что сбили некие ракеты, без уточнения, кому они принадлежали.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что атаки можно было избежать , и обвинил в ней действующего хозяина Белого дома Джо Байдена.