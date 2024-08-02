«Очень опасная игра». В США раскритиковали переброску танков к границам России

«США играют в очень опасную игру. [Переброской танков] они создают потенциальную цель для российского удара», - заявил Джонсон.

По его словам, переброской тяжелой техники Белый дом якобы хочет показать польским властям, что США с ними, раз отправляют им танки. Только вот это не оборонительное, а наступательное оружие.

Эксперт предположил, что если танки развернули в Польше, значит велика вероятность их отправки на Украину. Вашингтон бряцает оружием, забывая о реакции Москвы, которой это явно не понравится.

Джонсон добавил, что появление американских бронемашин рядом с российскими границами власти РФ могут воспринять как желание США организовать вторжение.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что страны НАТО планируют разработать новую стратегию в отношении России , направленную на объединение всех союзников.