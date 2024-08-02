02 августа 2024, 23:46

«Очень опасная игра». В США раскритиковали переброску танков к границам России

РИА «Новости»
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Бывший советник ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал переброску американских танков и БМП в Польшу, предупредив, что что это может привести к эскалации ситуации в Восточной Европе. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Through the eyes of.

«США играют в очень опасную игру. [Переброской танков] они создают потенциальную цель для российского удара», - заявил Джонсон.

По его словам, переброской тяжелой техники Белый дом якобы хочет показать польским властям, что США с ними, раз отправляют им танки. Только вот это не оборонительное, а наступательное оружие.

Эксперт предположил, что если танки развернули в Польше, значит велика вероятность их отправки на Украину. Вашингтон бряцает оружием, забывая о реакции Москвы, которой это явно не понравится.

Джонсон добавил, что появление американских бронемашин рядом с российскими границами власти РФ могут воспринять как желание США организовать вторжение.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что страны НАТО планируют разработать новую стратегию в отношении России , направленную на объединение всех союзников.

США Вашингтон Европа Россия Запад Польша Танки
02 августа 2024, 22:00
Лидер КНДР врезался на лодке в дерево во время спасательной операции
РИА «Новости»
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Лидер КНДР Ким Чен Ын врезался в дерево на надувной лодке во время проверки пострадавших от наводнения районов на границе Северной Кореи с Китаем. Об этом сообщила газета Times of India.

«В июле 2024 года редкая инспекция северокорейского лидера Ким Чен Ына пострадавших от наводнения районов в провинции Пхенан-Пукто становится вирусной в социальных сетях. Во время инспекции лодка Кима врезается в затопленное дерево», - написали в публикации.

Северокорейский лидер осматривал последствия наводнения, проплывая на лодке по затопленному округу Уйджу. Под водой оказался и город Синыйджу. Всего затопило около 4000 домов.

Наводнение вызвало серьезный кризис. Повреждены общественные здания, сооружения, автомобильные и железные дороги. Кроме того, из-за паводков из пострадавших регионов эвакуировано не менее пяти тысяч человек.

В Китае в результате наводнения погибли по меньшей мере 30 человек, еще 35 числятся пропавшими без вести.

Ранее в Южной Корее назвали приемника Ким Чен Ына. По данным разведки, дочь лидера КНДР готовится сменить отца и взять на себя управление государством.

Наводнения Ким Чен Ын КНДР
02 августа 2024, 20:48
Харрис получила необходимое число голосов для выдвижения в президенты
РИА «Новости»
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Вице-президент США Камала Харрис получила поддержку необходимого количества делегатов на виртуальном голосовании демократов, чтобы стать кандидатом на пост президента США. Об этом заявили в нацкомитете Демократической партии.

Информацию официально подтвердил председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон.

«Вице-президент Харрис набрала свыше большинства голосов всех делегатов съезда и станет кандидатом от Демократической партии после завершения голосования в понедельник», - сказал он.

Ранее стало известно, что действующий президент США Джо Байден отказался от участия на выборах 5 ноября. После этого была одобрена кандидатура Харрис от демократов. При этом ей еще нужно одержать победу в партийном праймеризе.

США Выборы президента США Камала Харрис
02 августа 2024, 20:08
Трамп назвал обмен заключенными победой России
Global Look Press
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Россия стала главным выгодоприобретателем от проведенного обмена заключенными, потому что заключила сделку с целым рядом западных стран. Об этом заявил кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Он добавил, что вполне доволен тем, что несколько американцев вернулись домой, но сомневается в том, что условия сделки стали выгодными для США.

«Это была победа для России. Русские заключили отличную сделку <…> феноменальную сделку», - заявил Трамп.

Политик добавил, что ему неизвестны все детали договоренностей, но предполагает, что демократическая администрация не смогла выбить для себя более выгодных деталей и теперь прикрывает все это словами о том, что переговоры стали очень сложными.

«Обычно это способ сказать: „Мы заключили плохую сделку, и мы специально сделали ее сложной, чтобы никто ничего не понял“, - пояснил Трамп.

Россия и Белоруссия провели обмен заключенных с США, Германией, Польшей, Норвегией и Словенией в аэропорту Анкары в минувший четверг, 1 августа. По итогам встречи делегаций домой вернулись восемь россиян, арестованных или осужденных за границей , а также двое детей. Западные страны получили 16 человек, ставших фигурантами уголовных дел в России.

США Заключенные Дональд Трамп Россия
02 августа 2024, 18:59
Финляндия отказалась от открытия границ с Россией в ближайшее время
Global Look Press
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Принятый парламентом Финляндии закон о противодействии незаконной миграции не стал ключом для открытия границ с Россией. Премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью изданию Iltalehti подчеркнул, что возможностей для возобновления работы контрольно-пропускных пунктов пока нет.

Глава правительства подчеркнул, что пока не увидел гарантии со стороны российских властей, которые обеспечат проход через границу только для людей с проездными документами.

«Если это приведет к такому же хаосу, который мы наблюдали в начале года, когда ненадолго открыли пограничные посты, то мы не готовы это повторять», - заявил Орпо.

Финский премьер добавил, что свои беспокойства о появлении нового маршрута по нелегальному въезду также высказали власти Евросоюза. Поэтому Финляндия при поддержке других стран инициирует принятие нового закона по урегулированию въезда на территорию ЕС.

Власти Финляндии прекратили работу всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией с 30 ноября прошлого года после резкого увеличения потока нелегальных мигрантов, запросивших убежище. Парламент страны принял закон о выдворении иностранцев , незаконно находящихся в стране. Исключение сделали для детей, инвалидов, а также тех, кому грозит смертная казнь и пытки.

Принятый парламентом Финляндии закон о противодействии незаконной миграции не стал ключом для открытия границ с Россией. Премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью изданию Iltaleht i подчеркнул, что возможностей для возобновления работы контрольно-пропускных пунктов пока нет.

Финляндия Россия

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