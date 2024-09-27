«Очень хорошие отношения». Трамп в присутствии Зеленского похвастал связями с Путиным

«У нас очень хорошие отношения. У меня также очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным. И я думаю, если мы победим, мы очень быстро разрешим [конфликт]», - сказал он журналистам.

Зеленский, по информации телеканала, перебил Трампа и заявил, что рассчитывает заручиться более тесными связями с США, чем Россия. Республиканец ответил, что для танго нужны два танцора.

Переговоры Зеленского и Трампа прошли в Trump Tower в Нью-Йорке, ради нее президент Украины задержался в США. Незадолго до этого он встретился с кандидатом в президенты от Демпартии Камалой Харрис и побывал в родном городе ее однопартийца, действующего хозяина Белого дома Джо Байдена.