«Очень громкие взрывы». Жительница Ашкелона рассказала о ситуации в Израиле

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«Окна дрожат, слышна сирена даже со всех промзон. <…> Объявили сильную готовность к войне, думаю, что ни школы, ни садики работать не будут», - поделилась она.

Женщина отметила, что пока о том, нужно ли людям ехать на работу, ничего не говорили. Скорее всего, все предприятия будут закрыты.

Из заявления ВС Израиля следует, что террористы проникли на территорию страны. По словам Виктории, про это она пока ничего не знает. Собеседница издания призналась, что сейчас прячется в коридоре, потому что очень боится.

«Сейчас звучало около пяти сирен подряд. Очень громкие взрывы слышно», - добавила она.

Житель города Ариэль, переехавший туда совсем недавно, рассказал «360», что пытается найти безопасное место. В Израиле сильные перебои со связью и интернетом.

«На моих глазах расстреляли военных», - рассказал он.

«Очень много ракет, попаданий тоже много. Сирена [звучит] каждую минуту, есть стрельба на улицах», - добавила жительница Ашкелона.

Армию Израиля перевели в состояние боевой готовности. Сейчас в Генеральном штабе оценивают ситуацию и утверждают планы продолжения армейских операций.