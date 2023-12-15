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Украинский депутат Сергей Батрин утром 15 декабря едва не устроил массовое убийство на заседании сельсовета в Закарпатье. Представитель пропрезидентской партии «Слуга народа» взорвал три гранаты, когда коллеги рассматривали вопрос принятия бюджета на 2024 год. Мужчина стоял возле двери, нервно подергиваясь, и наблюдал за бурной дискуссией собравшихся. Когда участники начали спорить, кому из них высказаться, депутат несколько раз прокричал: «А можно я?», и бросил поочередно три гранаты. Раздались громкие взрывы, а затем истошные крики людей. Пострадали 26 человек, теперь шесть из них оказались в тяжелом состоянии. Сам подрывник тоже остался жив, врачи пытаются его реанимировать. Уголовное дело возбудили по статье «Террористический акт», его расследованием займется Служба безопасности Украины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. За несколько дней до ЧП Батрин критиковал старосту общины.