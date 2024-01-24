«Очень благоразумный». Экс-аналитик Пентагона назвала отличительные качества Лаврова

«Лавров, конечно, хорошо проинформирован. <…> Лавров производит впечатление очень честного человека, когда он что-то заявляет, то связывает свои слова с реальным положением дел, историей и мировыми событиями. Он очень благоразумный», - сказала она.

Квятковски отметила, что госсекретарь США Энтони Блинкен сильно отличается от главы МИД России. По ее словам, американский деятель не всегда хорошо подготовлен на мероприятиях, иногда не может ответить на вопрос журналиста как следует.

«Может быть, он не такой умный, как Лавров, но он мог бы хотя бы отвечать честно», - призналась специалист.

Ранее Лавров заявил, что мнение ЕС и НАТО о желании России на кого-то напасть - чушь. Он отметил, что у российской стороны нет необходимости для атак.