24 января 2024, 23:03

«Очень благоразумный». Экс-аналитик Пентагона назвала отличительные качества Лаврова

РИА «Новости»
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Глава МИД РФ Сергей Лавров отличается честностью и высоким уровнем образованности. Об этом заявила экс-аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски на YouTube-канале Judging Freedom.

«Лавров, конечно, хорошо проинформирован. <…> Лавров производит впечатление очень честного человека, когда он что-то заявляет, то связывает свои слова с реальным положением дел, историей и мировыми событиями. Он очень благоразумный», - сказала она.

Квятковски отметила, что госсекретарь США Энтони Блинкен сильно отличается от главы МИД России. По ее словам, американский деятель не всегда хорошо подготовлен на мероприятиях, иногда не может ответить на вопрос журналиста как следует.

«Может быть, он не такой умный, как Лавров, но он мог бы хотя бы отвечать честно», - призналась специалист.

Ранее Лавров заявил, что мнение ЕС и НАТО о желании России на кого-то напасть - чушь. Он отметил, что у российской стороны нет необходимости для атак.

США Пентагон Сергей Лавров Россия МИД РФ
24 января 2024, 21:30
Лавров назвал чушью заявления Запада о желании РФ кого-то атаковать
РИА «Новости»
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У России нет никакой необходимости нападать на кого-то, утверждения об обратном со стороны Европейского союза и Североатлантического альянса — чушь. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН, передало РИА «Новости».

«Чушь. <…> У нас нет никакого желания, никакой необходимости - ни военной, ни политической, на экономической - куда-то на кого-то нападать», - заявил он.

Ранее Лавров заявил, что Россия не портила отношений с США , поэтому не собирается извиняться для их налаживания. По словам главы МИД РФ, американская сторона вряд ли поменяет политику по отношению к Украине, даже если к власти снова придет бывший президент Штатов Дональд Трамп. Сейчас у США есть только тенденция к разрушению отношений между странами.

Также Лавров раскритиковал «формулу мира Зеленского» и назвал ее бессмысленной. Чем раньше Запад пойдет это, тем лучше будет для него.

У России нет никакой необходимости нападать на кого-то, утверждения об обратном со стороны Европейского союза и Североатлантического альянса - чушь. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН, передало РИА «Новости».

США Сергей Лавров Отношения Россия Запад
24 января 2024, 19:29
Невыносимая атмосфера расизма. Делегация Азербайджана прекратила сотрудничество с ПАСЕ
РИА «Новости»
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Азербайджанская делегация заявила о прекращении сотрудничества с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) и покинула сессию в Страсбурге в знак протеста. Об этом сообщило информагентство «АзерТАдж».

Представители республики обвинили организацию в том, что ее используют в качестве платформы для нападок на некоторые государства.

«Перед лицом нынешней невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое сотрудничество и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления», - заявила делегация.

В заявлении также указали, что организация собирается официально отказать в признании полномочий азербайджанской делегации. ПАСЕ мотивировала этот выпад тем, что их наблюдателей не пригласили на президентские выборы. На самом деле отношение организации к республике обострилось еще в сентябре прошлого года.

ПАСЕ ранее призвала объявить Владимира Путина «нелегитимным» президентом. Таким образом организация показала свою никчемность , заявил специальный представитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.

ПАСЕ Европа Азербайджан
24 января 2024, 18:40
МИД объявил о прекращении соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией
РИА «Новости»
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Соглашение между Россией и Финляндией о содействии приграничному партнерству прекратило действовать. Об этом сообщил МИД РФ.

Стороны подписали это соглашение в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Действие договора прекратилось 24 января 2024 года.

«Прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой», - указали в МИД.

Финская сторона еще в ноябре расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией. Правительство Финляндии заявило, что это предложение поддержал госсовет.

Ранее руководство страны приняло решение о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Границу закрыли 14 декабря, а в начале января ограничение продлили на месяц. По данным газеты Ilta-Sanonat , финские чиновники планируют остановить работу этих КПП «навечно».

Финляндия Россия МИД РФ
24 января 2024, 17:58
Вопреки желанию Польши. Стали известны детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
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Евросоюз готов ввести новые санкции против России в феврале 2024 года. Однако, как сообщила газета Financial Times, среди ограничений вряд ли будет запрет на импорт российского алюминия.

«Он вряд ли будет включать запрет на импорт российского алюминия, о котором просили Польша и страны Балтии», - указано в материале.

При этом самые радикальные предложения могут заменить на более умеренные, чтобы как можно больше членов сообщества поддержали пакет. Один из европейских дипломатов рассказал изданию, что возможности ЕС уже «не так широки». Пока в новом пакете собираются расширить список попадающих под ограничения физических и юридических лиц.

Евросоюз надеется ужесточить способности России обходить ограничения и запреты. Однако у ЕС появились очередные трудности при составлении новых антироссийских санкций. Оказалось, что на «все крупные объекты» уже наложили ограничения.

Ранее совет ЕС утвердил 12-й пакет санкций , введя запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Ограничения также затронули продукцию и технологий двойного назначения.

Евросоюз готов ввести новые санкции против России в феврале 2024 года. Однако, как сообщила газета Financial Times , среди ограничений вряд ли будет запрет на импорт российского алюминия.

Запреты Санкции Россия Евросоюз Польша

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